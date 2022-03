La nuova mappa Ecdc, migliora la situazione in Europa. In Italia, Valle d'Aosta passa al rosso

Migliora la situazione in Europa per quanto riguarda il Covid secondo la mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Il colore dominante resta sempre il rosso scuro ma ci sono alcune zone come l’Europa dell’Est e la Spagna che iniziano ad essere segnate di colore rosso.

Per quanto riguarda l’Italia, migliora la situazione della Valle d’Aosta che passa in rosso mentre il resto della Penisola rimane in rosso scuro. Ricordiamo che a partire dal 1° febbraio 2022, il Consiglio Europeo ha infatti chiesto all'Ecdc di classificare gli Stati membri dell'Ue secondo un indicatore basato su il tasso di notifica a 14 giorni, ponderato con il dato sulle somministrazioni del vaccino anti Covid.