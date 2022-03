Covid, ministro della salute tedesco: "Obbligo vaccinale per uscire dalla pandemia"

"La strada per uscire dalla pandemia è l'obbligo di vaccino generalizzato. L'unica via affidabile è questa. Percorretela con me". Lo ha affermato il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, in un discorso accorato rivolto al Bundestag.

Secondo Lauterbach la pandemia potrebbe essere chiusa quest'anno, ma ha aggiunto che senza l'obbligo di vaccino si rischia di non uscire dal tunnel, e "sarebbe un'occasione perduta".

Il ministro ha anche rivolto un nuovo appello a vaccinarsi: "Gran parte delle 300 vittime che ogni giorno si registrano in Germania sono non vaccinati".

"La possibilità dei non vaccinati di ammalarsi e avere un decorso grave della malattia se non addirittura di morire non è mai stata così alta come adesso", ha concluso.