Covid, monitoraggio Iss: scende ancora l'incidenza del virus. Rt in lieve aumento

Prosegue il calo dell'incidenza dei casi di positività al covid registrati in Italia. E' quanto si legge nel monitoraggio settimanale della Cabina di regia Ministero della Salute- Istituto Superiore di Sanità. Il dato degli ultimi sette giorni è di 433 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 552 della rilevazione precedente. Lieve rialzo dell'indice Rt che passa a 0,75 da 0,73 (range 0,67 – 0,96) mantenendosi comunque sempre ben sotto il valore di 1. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. In questo caso l'Rt è 0,77 mentre il valore dell'ultimo rilevamento era 0,76.

Continua inoltre il calo dei ricoveri per Covid-19 in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto all'8,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto al 18,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio).

Tutte le Regioni/Province autonome sono classificate a rischio basso per Covid-19.