Covid, ok dall'Ue a 687 milioni di aiuti per gli operatori ferroviari

C'è il via libera dall'Unione Europa agli indennizzi per gli operatori del trasporto ferroviario danneggiati dalla pandemia. La luce verde dell'Antitrust Ue libera 687 milioni di euro di sostegno all'Italia, per indennizzare tutti gli operatori commerciali: questo per il trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza. Un risarcimento rilevante indirizzato alle categorie danneggiate in particolare nel periodo tra il 1° luglio 2020 - la prima estate dell'anno della pandemia - ed il 30 aprile del 2021.