Covid, polemica su sms tra von der Leyen e ad Pfizer approda all'Europarlamento

La Commissione europea sta preparando la risposta a Emily O'Reilly, difensore civico dell’Ue, che aveva criticato l'Esecutivo per non aver reso pubblici i messaggi scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e l'ad di Pfizer, Albert Bourla, in merito all'acquisto dei vaccini Covid.

Lo ha comunicato la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourovà, mentre la questione è arrivata al centro del dibattito e delle polemiche alla plenaria di Strasburgo. "La Commissione fornirà una risposta entro il termine del 26 aprile di quest'anno", ha detto Jorouvà.

Lo scoop del New York Times

Nell'aprile dello scorso anno, un articolo pubblicato dal New York Times ha rivelato che la presidente della Commissione europea e l'amministratore delegato di Pfizer si erano scambiati messaggi di testo e telefonate sugli acquisti di vaccini contro il Covid19 per i paesi dell'Ue.

A seguito dello scoop, un giornalista del quotidiano americano aveva chiesto alla Commissione europea l'accesso agli sms e ad altri documenti, ma Bruxelles non ha fornito alcuna risposta, con la motivazione che i messaggi di cellulare non sarebbero qualificabili come documento ai sensi delle norme sulla trasparenza.

Il 28 gennaio scorso, Il difensore civico dell'Unione europea Emily O’Reilly ha accusato l’Esecutivo di "cattiva amministrazione" per non aver fornito l'accesso ai messaggi di testo tra il suo presidente e l'amministratore delegato della società farmaceutica Pfizer relativi agli acquisti di vaccini contro il coronavirus. O'Reilly ha raccomandato alla Commissione europea di "fare una ricerca più ampia per i messaggi pertinenti".

Le interrogazioni all'Europarlamento

La Lega al Parlamento europeo aveva avanzato un'interrogazione alla Commissione per chiedere chiarimenti sui messaggi e il caso è stato portato alla plenaria. La questione è approdata a Strasburgo, dove la commissaria Jorouvà ha voluto elencare gli impegni per la trasparenza da parte della Commissione: "Dai dati emerge l'impegno della commissione a fornire l'accesso ai documenti come policy anche nell'inedito contenzioso in merito alla proposta di acquisto di vaccini contro il Covid-19, pubblicata negli accordi di acquisto anticipato con le aziende farmaceutiche", ha spiegato.

"La Commissione europea ha una sua errata interpretazione delle regole sulla trasparenza e non sono io a dirlo, ma la cattiva amministrazione" della domanda di accesso agli sms scambiati tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, "è stata dichiarata dall'Ombudsman europeo", ha detto l'eurodeputata di Renew Europe, Sophie in't Veld, nel corso del dibattito. "Non possiamo fidarci del guardiano dei trattati", ovvero la Commissione, "se questo continua deliberatamente e coscientemente a interpretare male le regole sulla trasparenza", ha aggiunto l'eurodeputata liberale. "Noi siamo convinti della buona fede della presidente nell'affrontare una crisi mai vista che ha richiesto uno sforzo politico incredibile", ha detto in Aula l'eurodeputato della Lega Alessandro Panza, "ma non possiamo lasciare spazio a dubbi, ed è per questo che la questione dei cosiddetti sms non è solo per sapere se ci sono, e cosa contengono, ma devono essere lo strumento per dimostrare che la Commissione è al di sopra di ogni sospetto”.