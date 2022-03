Covid, Pregliasco: "Ho ricevuto un proiettile, i no vax vogliono sparare a me e alla mia famiglia"

Nuove minacce per il professor Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano e Direttore Sanitario dell’ Istituto Ortopedico Galeazzi che nei giorni scorsi ha ricevuto da un no vax una lettera contenente un proiettile: "Giovedì scorso al mio laboratorio alla Statale mi è arrivato un proiettile in busta, vogliono spararmi, alle gambe, a me e alla mia famiglia, perché promuovo la vaccinazione per i bambini. Mi hanno scritto nella busta che il proiettile è piccolo perché vogliono spararmi per ferire gravemente, così la sofferenza si prolunga. La minaccia era estesa a me, la mia compagna ed i miei figli. Io ho denunciato tutto, ovviamente, ma è surreale che in un momento come questo ci sia tutta questa acredine", ha affermato in un’intervista rilasciata a Radio 1.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, l'accusa è di minacce aggravate e detenzione di munizione.

Tra gli elementi da analizzare, le tracce di dna, le impronte sulla lettera e il proiettile. Come ha raccontato lo stesso Pregliasco, i suoi collaboratori avrebbero aperto la missiva con i guanti, preservando così la possibilità di effettuare un'analisi efficace delle tracce biologiche.

“Questo episodio mi ha intristito molto - ha continuato il virologo - non me lo aspettavo dopo tutto il lavoro di prevenzione che ho cercato di fare".

Le minacce però non fermeranno la sua attività di divulgazione scientifica. "Io voglio continuare - ha detto convinto Pregliasco - Si va avanti, confidando nel fatto che ogni cosa l'ho sempre fatta in buona fede, con la capacità di attività di ricerca personale e la lettura degli articoli scientifici, e quindi non rinnego nulla e continuerò a farlo".