Covid, record di contagi in Germania: oltre 300mila nuovi casi in 24 ore

Record assoluto di casi Covid in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 318.387 contagi. I morti sono 300, secondo i dati diffusi dall'Istituto Robert Koch.

L'incidenza su sette giorni ha raggiunto il livello record di 1.752 casi ogni 100mila abitanti. Una settimana fa i contagi erano 294.931 e i morti 278.

La risalita dei casi arriva mentre è iniziato il processo di alleggerimento delle misure anti contagio. Dal 2 aprile dovrebbero rimanere in vigore solo alcune regole sull'obbligo delle mascherine, anche se le singole regioni potranno adottare misure più restrittive mirate in caso di focolai.

"Non c'è nessun giorno della liberazione in vista", ha detto il ministro della Salute, Karl Lauterbach, lanciando in Parlamento un appello alla prudenza.