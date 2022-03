Covid, Renzi: "Facciamo come Macron, via green pass e mascherine"

"Io sono per eliminare velocemente in Italia, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine. Per chi è vaccinato Omicron è poco più di un raffreddore" ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Radio Leopolda.

Renzi ha ricordato che "il Covid non è scomparso" e "bisogna comunque stare attenti dai segnali preoccupanti che arrivano dalla Cina" ma la scelta è quella di allentare comunque le restrizioni come hanno fatto già gli altri paesi europei, gli Stati Uniti e Israele dove da fine febbraio il green pass non è più necessario.

Una linea già espressa dal centrodestra, Lega e Fdi in testa, e da una parte del Movimento Cinque Stelle che ha chiesto al leader Giuseppe Conte di farsi portavoce di questa istanza con il governo: eliminare subito il green pass, al cessare dello stato di emergenza, previsto il 31 marzo.

"È arrivato il momento di porre fine a questa inutile e dannosa misura. Firma anche tu per chiedere l'abolizione del certificato verde", scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In scia anche il leader della Lega, Matteo Salvini. "Da oggi anche la vicina Francia elimina l'obbligo di Green Pass e mascherina. È ora di tornare alla normalità anche in Italia", scrive su Twitter, chiarendo poi la richiesta ufficiale al Governo: "Col 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, togliere Green pass, super Green pass, e tutti divieti, limitazioni e restrizioni come sta facendo la grande maggioranza dei Paesi europei".

A indicare però le intenzioni dell'esecutivo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio 24: "Questa settimana verrà approvato il decreto che prevede un progressivo allenamento delle misure, compreso il Green pass", dice, sostenendo che "dal 1 aprile ci saranno situazioni dove il Green pass non sarà più richiesto. Penso in primis al luoghi all'aperto, bar, ristoranti e attività sportive. Poi a maggio ci sarà un altro allenamento. Entro fine maggio" poi il certificato verde potrebbe "non essere più richiesto". Ma sono due mesi di troppo, secondo i sostenitori dello stop subito.

Andreoni: “Dobbiamo imparare a convivere con il virus”

"Dobbiamo imparare a convivere con una situazione importante di circolazione del virus, in alcun mesi dell'anno la numerosità dei casi passerà da 5.000 a 100mila e questa oscillazione sapremo gestirla in base ad alcune condizioni: a quelle ambientali, al comportamento delle persone e al livello di protezione immunologica della popolazione. I prossimi inverni ci porteranno queste situazioni di picco e discesa, il primo in inverno e poi l'estate tranquilla". Così all''agenzia Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commenta l'incremento dei casi Covid nell'ultima settimana.

In questa situazione di endemia del coronavirus, quali sono le strategie per contenerlo? "Abbiamo capito che il vaccino riduce la circolazione e ci protegge dalla malattia grave - ricorda Andreoni - la mascherina ci aiuta a evitare situazioni di rischio al chiuso e gli assembramenti all'aperto. Poi è chiaro che si andrà verso una dose annuale del vaccino, non una quarta dose, ma un richiamo annuale per evitare recrudescenze autunnali, come già si fa per l'influenza". E il green pass, che fine farà? "Ci è servito per imporre ad alcune persone la vaccinazione - risponde Andreoni - direi che va tenuto in funzione della situazione epidemica, se è bassa si può alleggerire". Infine sullo stop alle mascherine al chiuso, ipotesi che sta circolando già dal mese di aprile, Andreoni è chiaro: "Vanno tenute anche oltre la fine dello stato di emergenza, e consiglierei anche di non togliersele all'aperto quando c'è affollamento".