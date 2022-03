Covid, i rianimatori: “Non abbandonate le cautele, temiamo la fine delle restrizioni”

Il passaggio tra il 31 marzo e il 1 aprile è una delle prime tappe nel percorso di allentamento delle restrizioni anti-Covid e di ritorno alla normalità definito dal Governo. "Sul versante rianimazioni sostanzialmente il sistema in questo momento regge e non viene messo in crisi. Ma, nonostante questo, non ci lascia del tutto tranquilli il fatto che fra oggi e domani ci sarà un cambiamento tanto radicale nelle misure di prevenzione". Ad affermarlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), nel giorno che vede la fine dello stato di emergenza.

L’appello

L'esperto si rivolge ai cittadini: "Ci sentiamo di lanciare un appello. A prescindere dalle norme di legge, raccomandiamo di non abbandonare i criteri prudenziali legati ai contatti individuali. E' la legge che decide quanto vanno riempiti stadi e locali, ma venendo meno questo tipo di chiusura, noi chiediamo che non vengano abbandonate le abitudini di contenimento individuale come le mascherine al chiuso e il lavaggio frequente delle mani".

"Non siamo in grado di fare una previsione - precisa Vergallo - ma di certo ci attendiamo un aumento della diffusione virale. Chiaramente ci sono anche altri fattori, come l'avvio della bella stagione che gioca a sfavore del virus, e l'effetto vaccini che abbiamo visto. L'esperienza ci ha però insegnato che quando c'è stato il liberi tutti, in maniera assolutamente inappropriata dopo le prime due ondate, questo ci ha fatto ripiombare nel disastro".

Le caratteristiche dei pazienti attualmente in terapia intensiva

Vergallo racconta che gli anestesisti rianimatori hanno "visto cambiare i malati in terapia intensiva dalle prime fasi della pandemia ad oggi. In termini di malattia grave, si è creata una netta demarcazione fra vaccinati e non. Nei vaccinati l'età tendeva ad aumentare, mentre quella dei non vaccinati è andata a diminuire. Questo andamento anagrafico opposto è una dimostrazione dell'efficacia vaccinale".

In questo momento nelle rianimazioni ci sono diversi pazienti positivi, gravi per altre patologie, e meno casi gravi di polmonite Covid. "Anche questo è merito dei vaccini. Perché la parte dei trattamenti, che siano monoclonali o altri farmaci, interessa ancora una quota abbastanza marginale. Il loro uso non è rivolto a tutti coloro che sono colpiti dalla malattia".

Quarta dose

"Sulla quarta dose di vaccino anti-Covid, nella confusione generale, noi abbiamo una sola idea molto chiara: che la scienza in questa fase, in questi giorni, non ci sta aiutando. Nel senso che non riusciamo a capire, sotto il profilo scientifico provato, quanto noi possiamo auspicare" di ottenere dal secondo booster. "Il nostro a questo punto diventa dunque un appello alla scienza ufficiale: dateci la dimostrazione di portare dati credibili, in maniera da combattere le fake news e anche l'opinionismo dell'uomo qualunque, che non serve a niente", continua Vergallo. “Non si riesce in questo momento a trovare il dato da nessuna parte per farsi un'idea di quello che la scienza mondiale dice sull'argomento quarta dose. E così si sta ricreando purtroppo una situazione di grande incertezza scientifica. E dove c'è incertezza scientifica subentra lo scontro politico e di opinionismo sociale - osserva lo specialista .- Questa cosa francamente ci lascia come categoria molto perplessi. Quindi, auspichiamo che qualche fonte autorevole scientifica ci dica cosa fare con la quarta dose, dimostrandocelo, perché il tempo per fare gli studi c'è stato". Per Vergallo, l'Organizzazione mondiale della sanità "sotto questo profilo" è stata "carente. E' tempo che su questo argomento l'Oms finalmente ci dica che cosa bisogna fare - conclude - Dopodiché ne prendiamo atto, e lo facciamo".