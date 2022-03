Covid, risale l'indice di trasmissibilità Rt: a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana

Torna a salire in Italia, dopo diverse settimane di calo, l'indice Rt calcolato sui casi Covid sintomatici, che nel periodo 16 febbraio-1 marzo è a 0,83 (range 0,73 - 0,95), in aumento rispetto allo 0,75 della settimana precedente, ma sempre al di sotto della soglia epidemica. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: l'Rt è pari a 0,82 (range 0,79-0,85) al 1 marzo rispetto allo 0,77 (range 0,75-0,79) del 22 febbraio.