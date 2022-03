Covid, uno studio inglese smentisce gli effetti benefici della vitamina D

L’implementazione di vitamina D non riduce il rischio di contrarre il Covid e di sviluppare la malattia grave provocata dall'infezione alle vie respiratorie, causata dal Sars-Cov2: è questa la tesi sommaria di uno studio inglese, ancora in via di pubblicazione ma del quale sono state anticipate le conclusioni, che aggiunge un tassello importante alla dibattuta questione sugli effetti benefici che alcune integrazioni proteiche (dalla vitamina D, appunto, alla lattoferrina; dalla vitamina C alla quercetina) avrebbero sull’infezione alle vie respiratore causate dal Sars-Cov2.

Lo studio, che sta per essere pubblicato, sulla base delle evidenze cliniche emerse nel corso della sua attuazione e dei test a cui si è sottoposta una platea campionaria di 6.200 adulti inglesi, dimostra che non risulta alcun effetto benefico da dosi integrative di vitamina D in soggetti poi infettatisi con il Covid.