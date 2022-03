Covid, Usa: Fda autorizza la quarta dose di vaccino per over 50 e immunodepressi

Via libera negli Usa alla quarta dose di vaccino anti-Covid. La Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco americano, ha autorizzato il secondo booster per i prodotti a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna, per due categorie di persone: over 50 e immunodepressi.

La decisione dell’agenzia Usa nasce dalla preoccupazione che la variante BA.2 guadagni ancora terreno e diventi dominante in poche settimane come accaduto in Cina ed Europa.

La Fda ha preso la decisione senza consultare il comitato indipendente di esperti dei vaccini, che avrebbe dovuto riunirsi il 6 aprile: una decisione non frequente, ma che è stata più volte utilizzata durante la pandemia per rispondere all’emergenza.

Pfizer, in una dichiarazione martedì, ha affermato che la Fda ha anche autorizzato un secondo vaccino di richiamo per le persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno un sistema immunitario compromesso. La casa farmaceutica Moderna dovrebbe ricevere un’autorizzazione simile dalla Fda questa settimana.

“Le evidenze che emergono suggeriscono che una seconda dose booster migliora la protezione contro Covid grave e non è associata a nuovi problemi di sicurezza”, spiega l’ente regolatorio in una nota.

La quarta dose, secondo booster, andrà somministrata ad almeno quattro mesi dalla terza.