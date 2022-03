Cremlino: oggi proseguono i negoziati. Peskov: la bozza di accordo del Ft è nel complesso errata

Dovrebbero riprendere oggi i contatti tra i negoziatori delle delegazioni di Russia e Ucraina in quello che è il 22esimo giorno di guerra dall'invasione russa. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov il quale ha detto - come riferisce l'agenzia Tass - che i colloqui "sono attesi oggi" aggiungendo di non sapere "se sono già in corso, ma ci si aspetta che si svolgano su vari binari".

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, sempre citata dalla Tass, il fatto stesso che i negoziati stiano continuando è "un segno di progresso". "Tuttavia, è impossibile dire se ci sono progressi o no senza rivelare l'essenza dei negoziati, sono colloqui a porte chiuse", ha detto.

Kiev non ritiene ancora soddisfacente il risultato dei negoziati. In collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento europeo il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha detto che "prima di tutto nel corso dei negoziati affrontiamo la questione del cessate il fuoco e dei corridoi umanitari. E solo in un secondo momento sarà possibile forse lavorare ai termini della pace, ma il popolo ucraino non accetterà di capitolare". "Oggi - prosegue - i negoziati sono a livello tecnico, sono coinvolti giuristi, politici. Non voglio entrare in ulteriori dettagli ma vi posso assicurare che per il momento non c'è ancora nulla di cui ritenersi soddisfatti".

Le autorità ucraine hanno annunciato di aver trovato un accordo con i russi su 9 corridoi umanitari, che consentiranno l'evacuazione dei civili da numerose città, compresa Mariupol. I corridoi permetteranno anche l'arrivo degli aiuti umanitari nelle città assediate.

Riguardo la bozza del Financial Times, su un presunto accordo tra Russia e Ucraina, il portavoce del Cremlino dice che contiene "molte informazioni sulle questioni all'ordine del giorno, che sono state rese pubbliche in precedenza, ma è stata compilata in modo errato". Parlando ai giornalisti Peskov afferma che la bozza "è essenzialmente errata, ci sono alcune cose corrette, ma nel complesso non è vero". "Il lavoro (su un accordo) continua. Vi informeremo quando ci saranno progressi", ha aggiunto Peskov.