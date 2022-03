Cremona, baby gang aggredisce la polizia per bloccare una perquisizione domiciliare

La banda, 5 ragazzini, ha messo in scena una vera e propria guerriglia. Obiettivo bloccare la polizia nella perquisizione dell’appartamento di un amico, accusato di aver ferito alla testa con una pistola ad aria un altro ragazzo. La baby gang ha accerchiato gli agenti, sono volati insulti, spinte e minacce. I ragazzi si sono scagliati anche contro la volante e sui mezzi dei vigili del fuoco per impedire che aiutassero gli investigatori a salire nell'abitazione.

Per finire, in una sorta di sfida alle forze dell'ordine, con i loro smartphone hanno ripreso tutto e poi pubblicato la scena sui social. Il tutto è accaduto in un quartiere di Cremona e ora la squadra Mobile ha individuato la banda: sono 5 ragazzi, di cui due minorenni, denunciati per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione delle norme relative al trattamento dei dati personali. I cinque erano già noti alle forze di polizia per precedenti.