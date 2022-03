Il gol di Totti a Trigoria: Cristian segna con l'Under 17 davanti al papà Francesco

Francesco Totti è sempre stato "Totti" fin da ragazzino, un giovane talento con potenzialità subito evidenti di campione. E il figlio, Cristian, che milita nella fila dell’Under 17 capitolina, e che ha nel suo cognome quasi la promessa di un destino, ora ha segnato un gol importante, a Trigoria, il primo con questa squadra, un sinistro potente, che ha chiuso il discorso dell'As Roma contro la Reggina, battendola 6-0. La vittoria valeva la qualificazione ai Quarti di finale per i ragazzi del mister Ciaralli.

In tribuna è stato visto Francesco, ma c'era anche Bernardo Corradi, commissario tecnico della nazionale Under-17. Cristian ha sulle spalle il numero 18, diverso dal 17 o dal 20 usati dal leggendario capitano prima di approdare al "10".

“Da Totti a Totti, il cerchio magico si chiude”, e “i tifosi impazziscono”, si legge in rete. Ma il futuro è tutto da scrivere, ed è davvero presto per fare paragoni. I giornali sportivi riportano però, che dopo quel sinistro, di prima intenzione, a tre minuti dalla fine, a chiusura di goleada, il sedicenne avrebbe esultato baciando lo stemma della ‘Lupa’. Proprio come faceva a volte papà.