Il plenum del Csm boccia la norma Pm-stampa: "A rischio l'indipendenza"

Tensioni e contrasti sulla riforma della giustizia a firma Cartabia, del Consiglio superiore della magistratura, e ordinamento giudiziario.

Il plenum - l'assemblea - del Csm lancia l'allarme: "Nella riforma Cartabia c'è il divieto per i magistrati di dare notizie". E lo fa proponendo un emendamento, passato a firma dai consiglieri di Area ed approvato con 15 voti a favore, 3 contrari e 6 astenuti.

Sotto accusa dei giudici è il nuovo "illecito disciplinare" previsto dalla riforma in discussione in Parlamento, che si estende a tutte le violazioni "delle disposizioni sui rapporti con la stampa", introdotte dalla riforma della guardasigilli sulla cosiddetta presunzione di innocenza. Il Csm parla anche di "notevoli criticità anche riguardo alla garanzia di indipendenza dei magistrati del Pubblico Ministero". Insomma mentre un procedimento giudiziario è in corso, o anche se è stato già definito, i giudici non potranno fare comunicazioni alla stampa pena pesanti sanzioni.