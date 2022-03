Calabria: donna uccisa nel crotonese. Fermato l'ex marito

Per la morte di Vincenzina Ribecco, 60 anni, uccisa con un colpo di pistola ieri, proprio nel giorno dedicato alla festa della donna, è stato fermato dai carabinieri l'ex marito con l'accusa di omicidio volontario e porto abusivo di arma da fuoco.

Dalle prime ricostruzioni sarebbe stata la stessa vittima ad aprire la porta di casa all'ex marito, nel tardo pomeriggio di ieri. E' quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato al fermo dell'uomo.

L'ex marito, Alfonso Diletto di 69 anni, è stato sentito ieri sera dai militari come persona informata sui fatti. Secondo gli investigatori dell'Arma, il presunto omicida, dopo avere concordato un incontro con l'ex moglie, dalla quale si era separato da poco più di un anno, avrebbe messo in tasca una pistola, risultata detenuta e portata abusivamente, per poi utilizzarla, secondo l'accusa, per uccidere la donna, sparandole un solo colpo di pistola al cuore.

Nella casa in cui viveva la donna dopo la separazione dal marito non sono stati trovati segni di effrazione sulla porta di casa, né danni alle finestre. Questo particolare ha portato i carabinieri a dedurre che nell'abitazione non si fosse introdotto alcun estraneo e che a uccidere Vincenza Ribecco fosse stata una persona che la donna conosceva e che aveva fatto entrare in casa senza prevedere le sue intenzioni. Per questo i sospetti dei militari si sono concentrati sull'ex marito.

La donna che durante l'estate lavorava come inserviente in un villaggio turistico di San Leonardo di Cutro, è stata ritrovata senza vita dal figlio, con il corpo riverso sul pavimento. Il giovane ha avvertito il 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare.