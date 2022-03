Cybersecurity, Google acquista Mandiant per 5.4 miliardi di dollari

Google ha annunciato che intende procedere all'acquisto della società di cybersecurity Mandiant. Il valore dell'operazione è di 5,4 miliardi di dollari, la seconda maggiore acquisizione della storia di Mountain View.

La notizia, riportata in anteprima dal quotidiano 'The Information', è stata confermata dall'ad di Google, Sundar Pichai, che ha rivelato i dettagli dell'ingresso di Mandiant nella famiglia Alphabet, che confluirà nei servizi Google Cloud.

L'accordo aumenterà il business del cloud computing di Google, che genera oltre 19 miliardi di dollari all'anno, e rafforzerà le sue operazioni di sicurezza e i servizi di consulenza, ha sottolineato l'azienda. Una mossa di particolare rilevanza non solo per lo scenario della cybersecurity, ma anche perché i rivali Microsoft (che secondo notizie era in trattative per rilevare Mandiant) e Amazon puntano a rafforzare la sicurezza delle loro unità cloud, mai come ora in rapida crescita.