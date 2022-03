Da Cosa Nostra allo Stato: sequestrati beni per 10 milioni di euro a imprenditore

Da Cosa Nostra alle casse dello Stato. Beni per 10 milioni di euro sono stati confiscati in maniera definitiva ad un imprenditore, Vincenzo Graziano, ritenuto un elemento di spicco del mandamento mafioso di Palermo Resuttana e, più in particolare, della famiglia mafiosa di Palermo Acquasanta. A riferirlo è il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

L’attività di indagine, con lo scopo di individuare disponibilità economico-imprenditoriali degli appartenenti a Cosa Nostra e svolta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, aveva già portato nel 2017 a un provvedimento di confisca dei beni di Graziano, provvedimento oggi dichiarato irrevocabile.

Così quel patrimonio per un valore di oltre 10 milioni di euro è entrato a far parte, in maniera definitiva, del patrimonio dello Stato.

Graziano, 71 anni, è attualmente detenuto. Nel 1996 è stato condannato a 8 anni di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e nel 2009, in continuazione per lo stesso titolo di reato, a ulteriori 5 anni.

Nel 2014 è stato nuovamente arrestato nell'ambito dell’operazione di polizia “Apocalisse”, condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo, sempre per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e condannato a 10 anni di reclusione.

Infine, nel 2016, è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, peculato e intestazione fittizia di beni.

Tra i beni sequestrati ci sono: capitali sociali relativi a cinque aziende tra Palermo e Tavagnacco, in provincia di Udine, 3 magazzini, 1 garage e 3 abitazioni a Palermo, un’abitazione a Cinisi (in provincia di Palermo) e 8 abitazioni a Martignacco, in provincia di Udine.

E ancora: 4 appezzamenti di terreno, di cui uno a Palermo, uno a Trabia (in provincia di Palermo) e 2 a Martignacco, 8 autorimesse sempre a Martignacco, 2 moto, una barca, la quota di metà barca e 30 rapporti bancari.