Da Crema a Kiev, il ponte di aiuti di Natalia per i connazionali nei bunker

La vita di Natalia, 40enne ucraina di Kiev, da 14 anni è in Italia, a Crema in Lombardia. Ci vive con il marito cuoco e un figlio di 16 anni, arrivato nel nostro Paese quando ne aveva due, e qui cresciuto e radicato. Lei, come molte connazionali, fa la babysitter e la badante e ha trovato nelle famiglie un’accoglienza inaspettata.

Ma la vita di Natalia e della numerosa comunità ucraina di Crema, dal 24 febbraio scorso è stata stravolta. Prima l’indecisione di suo marito e dei tanti uomini residenti nel comune lombardo se partire o meno per andare a combattere. Poi la consapevolezza che il loro aiuto serviva qui per mettere immediatamente su un ponte di aiuti con la loro città Kiev, sapendo che il conflitto avrebbe riservato ogni giorno notizie peggiori.

“Mio marito e i nostri uomini volevano andare a combattere -ci racconta Natalia- molti non avevano mai imbracciato un’arma. Era troppo rischioso farli tornare in Ucraina. Ci siamo accorti subito che la situazione sarebbe peggiorata e che il loro aiuto serviva qui, per aiutarci con il trasporto dei pacchi che raccogliamo”.

Dove e come avete organizzato la raccolta e il trasporto dei beni di prima necessità che raccogliete?

Li raccogliamo in uno spazio che prima ospitava l’attività di un’amica ucraina. Ci siamo organizzate in veri e propri turni: dalle 8 alle 12, poi dalle 12 alle 16, compatibilmente con il lavoro di ognuna. Ci danno una mano anche le donne italiane. Ieri una mamma di qui ha preso i nostri bambini e li ha portati al parco con i suoi per lasciare le donne ucraine a presidiare la raccolta. Gli uomini aiutano soprattutto a caricare sui camion e a trasportare i pacchi fino in Romania, al confine con l’Ucraina. Lì vengono scaricati e caricati su altri mezzi di conoscenti rimasti in patria che li portano fino a Kiev, attraverso i corridoi attivati o le strade possibili. Non è facile perché ormai la città è circondata, ma la gente è rimasta quasi senza nulla”.

Chi c’è a Kiev dei tuoi familiari? Qual è la situazione in cui vivono?

A Kiev c’è mia sorella, i miei cugini, i miei migliori amici, la mia vita. Li sento continuamente, vivono nei bunker o nelle cantine sotto le case per paura dei bombardamenti. Stanotte gli allarmi hanno suonato quasi incessantemente, impossibile riposare. Hanno talmente paura che non salgono più nemmeno in casa per lavarsi. Nei bunker stanno nascendo anche dei bambini, finora ne sono venuti al mondo 22. Stanotte ne è nato un altro. Immaginate la situazione. Manca tutto. Le provviste stanno finendo e anche i supermercati ormai sono vuoti.

Di cosa hanno più bisogno? Cosa state raccogliendo di più?

Noi stiamo raccogliendo e inviando soprattutto latte in polvere per i bambini, pannolini, prodotti per l’igiene e farmaci. Ma anche cibo, soprattutto quello pronto in scatola perché nei bunker non c’è modo di lavare e cuocere. Ma quello che facciamo non sempre basta. Mia sorella ha un bambino di sei anni che soffre di epilessia e sta finendo la scorta di farmaci che non si trovano più. È un pensiero che non mi dà pace. Sto cercando di comprarli e spedirli, ma la certezza che arrivino non c’è.

Perché le donne restano in città? Perché non lasciano il Paese?

Io sto cercando di convincere mia sorella e le mie amiche più care a farlo, ma non è facile. Per salvare se stessi e i propri figli devono abbandonare i genitori, spesso malati. È una scelta che non si sentono di fare. Una mia amica ha un figlio di 16 anni, come il mio, le ho detto di mandarlo da me, ma lei non vuole fargli attraversare il Paese da solo per arrivare al confine. Qualsiasi decisione può costare la vita di qualcuno in questo momento.

Cosa può fare chi volesse darvi una mano? Raccogliete anche soldi?

Soldi pochi, ci servono solo per il rifornimento di benzina dei camion che viaggiano. Per il resto, come ho detto, servono latte per i bimbi, cibo in scatola, coperte, fa tanto freddo. Finora la solidarietà è stata moltissima. Gli italiani si sono confermati grandissimi amici.