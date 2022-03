Da Crevalcore in Romania, il viaggio del sindaco per portare dalla nonna una famiglia in fuga

Quando la signora Rimma, un’insegnante di musica ucraina, residente a Crevalcore da dieci anni, si è rivolta a lui per salvare la sua famiglia dalla guerra in Ucraina, il sindaco del comune bolognese Marco Martelli non ha esitato nemmeno un secondo. Ha risposto immediatamente al suo appello ed è partito alla volta della Moldavia per riportare in Italia la nuora e i 4 nipoti della sua concittadina arrivati al confine da Kiev.

E' lì che, fino a pochi giorni fa, Il figlio della signora Rimma, ingegnere, viveva con moglie e 4 figli. Poi, dopo l’invasione, la fuga verso la Moldavia in macchina, per tentare il rientro in Italia. Purtroppo il viaggio per lui, come per gli uomini chiamati a resistere, si è fermato. La moglie Liliia, invece, con i 4 bambini dai 2 ai 15 anni, è arrivata in automobile a circa due chilometri dal confine. Poi, quando la macchina si è rotta, ha proseguito a piedi, ma non sapeva come arrivare in Italia.

E così ieri il sindaco organizza la partenza. Parla con la Pubblica Assistenza di Crevalcore e, insieme a un consigliere comunale e a un volontario, si mette in viaggio. Hanno aspettato la donna e i suoi figli a Sculeni, al confine tra la Romania e la Moldavia, dove la donna con i bambini aveva trovato ospitalità per la notte. “Quando li ho visti - ci racconta Martelli - mi si è stretto il cuore. Non hanno nulla con loro, solo un trolley con poche cose e i biberon per la più piccola.

Dopo una sosta a Brașov, in Romania, dove un ristoratore ha offerto la cena a tutti, oggi sono ripartiti e questa notte contano di rientrare a Crevalcore. In questo momento si trovano in Ungheria dove i controlli, essendo presenti 4 minori, sono stati piuttosto lunghi. È da lì che il primo cittadino Martelli ci ha inviato questo video.