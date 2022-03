Da Milano il via allo studio sul "vaccino" anti-infarto

Due sole iniezioni all’anno, con un obiettivo ambizioso: ridurre gli oltre 40.000 decessi per malattie cardiovascolari ischemiche annualmente registrati in Italia. L’ultima tappa della sfida per ridurre i valori del colesterolo «cattivo» parte dal Centro Cardiologico Monzino di Milano e coinvolgerà altri 19 ospedali italiani. Tutti centri coinvolti nello studio «Victorion -2P», con cui si valuterà l’efficacia del farmaco Inclisiran nella prevenzione di infarti e ictus in un periodo compreso tra tre e sei anni.

Come funziona questo farmaco?

Inclisiran - già in uso nei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare: malattia causata da una particolare alterazione genetica che produce un eccesso di colesterolo nel sangue - ha un meccanismo d’azione diverso dagli altri medicinali in uso per la riduzione dei livelli di colesterolo Ldl. Ovvero: statine, ezetimibe e inibitori del Pcsk9. Si tratta di un farmaco di precisione che, iniettato sotto cute, interagisce con l'Rna messaggero (mRna) e innesca il «silenziamento» del gene che codifica per l'enzima PCSK9. Compito di quest'ultimo è ridurre il numero di recettori che legano le lipoproteine a bassa densità (Ldl) e favoriscono l'assorbimento della frazione più pericolosa del colesterolo all'interno delle cellule (rimuovendolo dal circolo sanguigno). Al contrario, aumentando il numero di recettori di superficie, molecole come inclisiran favoriscono la rimozione del colesterolo «cattivo» dalle arterie e l'assorbimento a livello epatico. L’azione, diretta soltanto sui bersagli specifici, rende il farmaco ben tollerato e provoca effetti collaterali meno gravi rispetto alle statine ad alte dosi. La bassa tossicità è un aspetto fondamentale, perché i pazienti candidabili allo studio sono quelli in prevenzione secondaria. Ovvero coloro che in passato hanno già avuto un evento cardio (infarto) o cerebrovascolare (ictus). Il tutto con un’azione a lunga durata: da qui la possibilità di effettuare una somministrazione ogni sei mesi, sufficiente negli studi clinici condotti a dimezzare tanto i livelli di colesterolo Ldl quanto di quello totale. Un risultato potenzialmente salvavita per tutti quei pazienti che, dopo un periodo di trattamento, finiscono per non rispondere più ai farmaci disponibili.

Colesterolo Ldl: meglio più basso possibile

Portare verso il basso i livelli di colesterolo Ldl è la strategia più efficace per ridurre l'impatto delle malattie cardiovascolari. Oltre a evitare il fumo di sigaretta, infatti, il fattore di rischio che promuove la aterosclerosi è rappresentato dall'accumulo del colesterolo «cattivo» nei vasi sanguigni. Quest'ultimo tende infatti a depositarsi sulla parete delle arterie: indurendole e ispessendole, fino alla formazione di placche che ostruiscono il normale flusso del sangue. Di conseguenza il cuore, a sua volta, non riceve abbastanza sangue ed ossigeno. In partenza, quando si è sani, una dieta ricca di vegetali e povera di grassi e l’attività fisica regolare possono essere sufficienti a proteggerci. Ma una volta che il processo di indurimento delle arterie è già avanzato, ricorrere ai farmaci è l’unica opportunità di cui si dispone per prevenire la complicanza più grave dell’ipercolesterolemia: ovvero l’insorgenza di infarti e ictus. Più che il valore totale del colesterolo, è la quota di quello Ldl a richiedere maggiori attenzioni. Depositandosi all’interno delle arterie, la frazione «cattiva» è infatti responsabile della comparsa di lesioni che ostruiscono il flusso del sangue. Un problema sentito anche nel nostro Paese, dove nel 2017 sarebbero stati 47mila i decessi per cause attribuibili a valori di Ldl troppo elevati. Da qui, non esistendo un limite minimo di colesterolo «cattivo» assolutamente sicuro, la decisione di puntare verso valori ancora più contenuti.

Un «arsenale» per abbassare il colesterolo

Per chi ha un cuore che ha già fatto le bizze, le ultime linee guida europee per la gestione delle dislipidemie fissano il limite a 55 (mg/dl). Una soglia che non sempre si riesce a raggiungere somministrando ai pazienti le statine: sole o in abbinamento con l’ezetimibe. Questo rimane il trattamento standard dell’ipercolesterolemia, ma non è sufficiente in tutti i casi. «In chi ha già avuto un infarto o un ictus, anche la terapia con statine, pur alla massima dose tollerata, spesso non permette di raggiungere l’obbiettivo», dichiara Piergiuseppe Agostoni, direttore del dipartimento di cardiologia critica e riabilitativa del Monzino. Perciò si lavora per trovare il modo per migliorare la risposta terapeutica, eventualmente ricorrendo anche alla combinazione di più farmaci. In Italia sono già disponibili da anni gli anticorpi monoclonali, assunti tramite iniezioni sottocutanee quindicinali o mensili. Inizialmente prescrivibili soltanto alle persone affette da ipercolesterolemia familiare, sul finire del 2019 l’indicazione è stata estesa a tutti i pazienti ad alto rischio. Un'opportunità in più, che non pare però destinata a essere l'ultima.

L’era dei farmaci ad azione prolungata

Con l’avvento di inclisiran, l’aderenza alla terapia dei pazienti potrebbe sensibilmente migliorare. La molecola si è infatti rivelata in grado di determinare la stessa riduzione di colesterolo Ldl delle molecole oggi più potenti (oltre il 50%) con due sole iniezioni all’anno. Una modalità di azione - accostabile a quella degli antivirali di ultima generazione per l’Hiv, degli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’emicrania e della sclerosi multipla e degli antipsicotici per la schizofrenia - che ha portato molti a parlare di «vaccino» per il colesterolo, anche se non è corretto definirlo tale. Se la riduzione dei valori di colesterolo sarà accompagnata anche da un calo della mortalità, l’inclisiran si candida a essere un’opzione importante per tutte le persone ad alto rischio vascolare. Detto in soldoni, potrebbero essere tra 70 e 80mila gli italiani interessati dall'avvento dell'innovativa molecola.

Twitter @fabioditodaro