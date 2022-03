Dal Tribunale sportivo ancora un no alla Russia: niente sospensiva sulle sanzioni Fifa

Ancora una bocciatura per la Russia da parte del Tribunale Arbitrale Sportivo. Dopo il no alla sospensiva rispetto alle sanzioni Uefa, oggi è arrivato un provvedimento analogo rispetto alle sanzioni decise dalla Fifa.

Dunque, al momento è confermato che la squadra di Mosca non potrà giocare i playoff in vista dei mondiali di calcio previsti a novembre in Qatar.

Il no alla sospensiva dell'efficacia delle sanzioni, non pregiudica la decisione definitiva da parte del Tribunale di Losanna che sarà assunta nelle prossime settimane. La Russia ovviamente chiede la piena riammissione nello sport internazionale.