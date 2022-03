Dall’Ucraina a Lampedusa: il viaggio lungo 5 giorni di Ruslana per riabbracciare il fratello

Ruslana

Il 24 febbraio scorso Ruslana, 19 anni, dormiva nel suo letto a Uman, città dell’Ucraina a 200 chilometri da Kiev, dove studia all’università. Quando l’hanno svegliata dicendole che era scoppiata la guerra lei ha risposto: “lasciatemi dormire”. Pochi minuti dopo l’esplosione di una bomba l’ha fatta saltare sul letto e, in pochi minuti, era pronta con la valigia per andare verso Leopoli, al confine con la Polonia con in testa e nel cuore un unico pensiero: raggiungere l’amato fratello Yaroslav in Italia, a Lampedusa.

Yaroslav

Quando Yaroslav detto Yari, 23 anni, apprende che il suo Paese è stato invaso dalle forze militari russe è in Italia, nell’isola di Lampedusa. È qui che il suo destino lo ha portato da piccolo, in temporaneo affidamento a una famiglia italiana, e dove, dopo la laurea in filosofia e lingue straniere conseguita in Italia, è tornato un anno e mezzo fa. Lui di anni ne ha 23. Di tre fratelli è l’unico maschio, legatissimo alle due sorelle. Oltre a Ruslana la più piccola, c’è anche una sorella maggiore rimasta in Ucraina con il marito e il figlio di 5 anni.

“Appena ho saputo quello che stava succedendo -ci racconta- ho messo insieme poche cose e volevo partire, subito. Sono andato al porto pronto a prendere una nave per raggiungere il mio Paese. Ero disposto a tutto pur di andare via subito, anche a rischiare di restare lì per unirmi alla battaglia se necessario. La mia sorte ha voluto che non potessi lasciare Lampedusa perché non avevo fatto la seconda dose di vaccino anti-Covid. Ho provato rabbia, non volevo accettare che, avendo un passaporto ucraino, non potessi tornare in patria. Poi per fortuna mia sorella Ruslana mi ha detto che stava venendo da me”.

L’infanzia difficile

Il viaggio verso l’Italia di Yaroslav e i suoi fratelli inizia, in realtà, quando erano piccoli. Cresciuti insieme in un orfanatrofio, attraverso un programma di accoglienza delle famiglie italiane, si trovano a trascorrere le estati a Lampedusa. Quando arrivano per la prima volta nell’isola siciliana lui ha 7 anni, Ruslana all'età di 6. Qui trovano un ambiente ospitale e una serenità. Oggi Yari si è laureato e vive qui a Lampedusa dove lavora negli impieghi stagionali.