Dantedì, Pupi Avati parla del suo film sul sommo poeta: "Ho scoperto la vastità del suo immaginario"

La trama prende avvio nel settembre 1350, ventinove anni dopo la morte di Dante a Ravenna, in esilio. In viaggio sulle orme del sommo poeta si mette Giovanni Boccaccio, incaricato dalla città di Firenze di portare un risarcimento simbolico (10 fiorini d’oro) a suor Beatrice, figlia dell’Alighieri, che vive in un convento di Ravenna. Boccaccio compirà un tragitto pressoché uguale a quello compiuto da Dante fuoriuscito da Firenze, ricostruendone la vicenda umana.

“Ai miei tempi, -ricorda il regista-, a scuola si studiava un Dante dolente, pieno di sé, insomma una figura repulsiva. Io ho scoperto e ho cercato di raccontare un Dante seducente, di grande umanità, un uomo in cui riconoscersi e che possa avvicinarci a lui. Ho scoperto,-continua il cineasta-, che è stato un ragazzo come noi, con l’entusiasmo e la leggerezza della gioventù, ma finora nessuno lo aveva mai descritto così”.

“Beatrice era consapevole del potere che aveva su Dante”

Alla domanda se anche sul rapporto del poeta con Beatrice ha scoperto qualcosa di nuovo ci risponde senza esitare che “sì, scrivendone, anche la figura di Beatrice ha svelato aspetti inediti. La mia impressione, -sottolinea-, è che lei sapesse molto bene cosa rappresentasse nella vita di Dante. Lei non era una Barbie californiana bella e bionda che andava in giro, la sua forza non era l’aspetto estetico, ma Il potere del suo sguardo consapevole. Ricordiamoci che il poeta la vide prima sposarsi e poi la vide morire. Due esperienze struggenti per un uomo che ama”.

Nel film il ruolo della musa e ispiratrice del poeta Avati lo ha affidato a una giovane attrice: Carlotta Gamba. “Ho trovato un’interprete eccellente, -ci dice-, una ragazza minuta con l’aria di un’adolescente, ma con uno sguardo estremamente consapevole, come quello della vera Beatrice: uno sguardo che ti rimane dentro”.

Tra gli aneddoti accaduti sul set, quello che Pupi Avati ricorda è il momento in cui hanno girato la scena del sogno, raccontato ne ‘La Vita Nova’, in cui Beatrice nuda divora il cuore di Dante. “Un’ immagine di una potenza tale che, anche quando l’abbiamo girata a Cinecittà, tutta la troupe era attonita, -ci dice-, e non succede quasi mai che, quando giri un film, la troupe sia emotivamente coinvolta in quello che fai”.

In attesa di poter vedere ‘Dante’ nelle sale cinematografiche a settembre, chiediamo al maestro Avati un ultimo pensiero sulla guerra in corso. “Pretesti per fare la guerra si trovano sempre. I conflitti si somigliano tutti, quello di oggi però è anacronistico”.