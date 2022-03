David Beckham sulla sua pagina Instagram racconta il lavoro di una dottoressa di Kharkiv

Il famoso ex calciatore David Beckham ha condiviso la sua pagina sul social network Instagram da 71,4 milioni di follower con la dottoressa ucraina Irina Kondratova, direttore del centro perinatale di Kharkiv. Lo riporta Sky News. La donna ha ha pubblicato le foto della struttura medica in cui i neonati sono in cura e ha anche condiviso le foto del seminterrato in cui i pazienti sono stati trasferiti dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina mostrando attrezzature mediche donate dall'Unicef, di cui Beckham è ambasciatore.

Il campione ha ospitato nelle sue stories i video del medico, che racconta il lavoro fatto insieme all'Unicef in questo tempo difficilissimo di guerra. In precedenza, Beckham e sua moglie avevano donato un milione di dollari ai bambini ucraini.