Tutte le novità del decreto: dagli aiuti alle imprese e alle famiglie fino alla cyber sicurezza

Il “decreto Ucraina” oltre a tagliare il costo delle accise sul carburante interviene anche con una serie di aiuti alle imprese in difficoltà, alla scuola, ai trasporti e al rafforzamento dei poteri del Governo nel settore della Difesa.

Imprese. Per le aziende è previsto un sostegno alla liquidità, la cedibilità dei crediti d'imposta – che sono stati ridefiniti - e, infine, prestiti a quelle energivore di interesse strategico. Prevista la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE: “Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24”.

Previste anche agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi.

Famiglie. Con validità fino al 31 dicembre è stato alzato a 12 mila euro il tetto Isee delle famiglie che necessitano di usufruire del piano di rateizzazione previsto dal precedente bonus bollette. L'aiuto si applicherà dal prossimo primo aprile.

Trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale. Aumenta il controllo del Governo sui titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano: saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere.

Integrazione salariale. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.

Misure di sostegno per autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo. “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022”, così il decreto. Previsto anche il contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Si potranno inoltre rinegoziare i mutui agrari.

Aiuti per la scuola, cui arrivano arrivano 200 milioni di maggiori finanziamenti per estendere il periodo di assistenza Covid, prorogando l'organico previsto per il coronavirus e consentire l'acquisto di dispositivi di sicurezza.

Golden Power. Il Decreto prevede un articolato consolidamento del potere speciale del Governo dal settore della Difesa. Rafforzamento anche della disciplina sulla cyber sicurezza: “Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate”.

Ultimo capitolo, quello dedicato al rafforzamento delle misure per fronteggiare l'emergenza umanitaria tra cui l'abilitazione per i professionisti sanitari ucraini di esercitare sul suolo italiano.

Di seguito il testo completo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale