Decreto legge Ucraina: al via l'esame in Aula al Senato, stasera la fiducia, domani il voto

Il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto Ucraina in aula al Senato dopo le 20. È quello che filtra da fonti parlamentari al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. La chiama dei senatori per la fiducia è prevista nella seduta di domani, con votazione intorno alle 11.

“Se non arrivano i pareri della commissione Bilancio entro le 18 il provvedimento va in Aula senza relatore”. A parlare così il presidente della Commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli, al termine dell’ufficio di presidenza sul decreto Ucraina.

“La riunione di oggi delle commissioni Difesa ed Esteri era tecnica – spiega Petrocelli -: senza il parere della Bilancio non si possono esaminare gli emendamenti”.

E i pareri sono arrivati, ma tardi. È iniziato, infatti, in Aula al Senato l’esame del dl Ucraina ma in apertura dei lavori la presidente della Commissione Difesa, Roberta Pinotti (Pd), ha spiegato: “Nonostante le migliori intenzioni delle commissioni Esteri e Difesa, il parere della commissione Bilancio è arrivato pochi minuti prima dell’inizio dell’Aula quindi non abbiamo potuto concludere il provvedimento per dare mandato al relatore”.

“In Aula la Bilancio si esprime sul parere del decreto nel suo complesso ma tutto quello che non viene esaminato in commissione, quindi gli emendamenti e gli ordini del giorno, decadono”, aggiunge Petrocelli.

“Il testo che andrà in Aula è quello della Camera”, riferisce il presidente della Commissione Esteri.

D’altronde il governo sembrerebbe intenzionato a porre la fiducia e “sulla fiducia si porta un testo che è al netto degli ordini del giorno”, continua, rispondendo alle domande sull’Odg sull’aumento delle spese militari presentato da FdI e accolto dal governo, malgrado la contrarietà di M5s e Leu.

L’arrivo all’esame dell’Assemblea senza mandato al relatore implica che viene esaminato il testo approvato dalla Camera, facendo ‘decadere’ tutte le proposte di modifica e gli ordini del giorno; compreso quello di FdI sull’impegno del 2% del Pil per le spese militari accolto ieri dal Governo durante l’esame nelle commissioni Esteri e Difesa e per questo non posto in votazione nonostante le richieste in tal senso dei senatori di M5S e Leu, intenzionati ad esprimere la loro contrarietà.