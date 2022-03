Decreto legge Ucraina: il governo pone la fiducia al Senato, giovedì il voto

Il governo alla fine mette in salvo il decreto Ucraina: sul provvedimento cala la fiducia del governo e il testo va in Aula senza il "fardello" di un ordine del giorno sull'aumento delle spese militari al 2% del Pil entro il 2024: insomma il tema divisivo posto dal presidente dei M5s, Giuseppe Conte, contrario alla crescita del budget della difesa, come ribadito al Premier Draghi nell'incontro avuto martedì.

E' una soluzione che permette all'esecutivo di portare a casa il provvedimento per gli aiuti all'Ucraina, senza timore di strappi, sempre possibili da parte Movimento Cinque Stelle, e lasciando alle trattative tra i partiti la definizione dell'aumento delle spese militari. In Aula il voto è previsto giovedì 31, con la seduta al via alle 9.30.

Rainews.it Senato,discussione Dl Ucraina 300322

In parlamento il Dl arriva senza relatore - prassi inusuale - ufficialmente perché i pareri della commissione Bilancio non sono arrivati in tempo. Nei corridoi del parlamento però si accenna ad un artificio procedurale messo in atto per evitare uno scontro frontale, sul cui poi confrontarsi al momento del voto, tra M5s e governativi. Dopo tante polemiche è arrivato anche il via libera dell'ex premier, Giuseppe Conte ad appoggiare il provvedimento di aiuti al paese invaso dalla Russia.



Quindi il Governo potrà contare sul voto compatto di Pd, Lega, Fi, LeU. Fratelli d'Italia invece, l'opposizione di questo governo, non voterà la fiducia, come non la voteranno i senatori di Alternativa e quelli di Italexit.

(Ansa) Lorenzo Guerini