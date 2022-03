Di Maio in Qatar con Descalzi: "Rafforzata la partnership energetica"

"Il Qatar è un partner energetico storico e affidabile per l'Europa e per l'Italia. Sono veramente lieto di annunciare che oggi le autorità qatarine, che ho incontrato insieme con l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi, mi hanno confermato che si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l'Italia". Lo ha dichiarato Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine del colloquio con il primo ministro e ministro dell'Interno dell'emirato, sceicco Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al Thani. "Così ci rendiamo autonomi da eventuali ricatti dalla Russia", ha aggiunto. Subito dopo il ministro ha avuto un colloquio anche con l'emiro qatarino, Tamim Bin Hamad, durante il quale è stata confermata la solidità dell'amicizia e delle relazioni bilaterali fra Italia e Qatar oltre alla maggiore collaborazione in campo energetico.

Diversificare le fonti energetiche è una priorità dell'Italia, costretta a far fronte ai continui rialzi dei prezzi delle forniture e al rischio di interruzione di quelle provenienti dalla Federazione Russa, conseguente alla guerra in Ucraina e alle sanzioni decise dall'Occidente contro Mosca. Prima di questo viaggio a Doha il ministro degli Esteri era stato ad Algeri, stringendo analoghi accordi, ulteriori viaggi dovrebbero avere luogo nei prossimi giorni: "Stiamo pianificando altre missioni per diversificare ulteriormente le forniture energetiche all'Italia - ha spiegato il ministro - abbiamo definito un piano italiano di sicurezza energetica per tutelare i nostri cittadini e le nostre imprese. Lavoriamo di concerto con gli altri Stati una strategia energetica Ue. Allo stesso tempo, l'Italia resta impegnata anche a livello bilaterale".