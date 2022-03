Di Maio: "La guerra in Ucraina è la peggiore catastrofe umanitaria in Europa dal secondo dopoguerra"

Una guerra che sta provocando “la più grave catastrofe umanitaria in Europa dal secondo dopoguerra ad oggi”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito l’aggressione russa all’Ucraina in un’informativa alla Camera.

L’offensiva russa: “una guerra di aggressione non provocata”

“Sono trascorse tre settimane dall’avvio di quella che Mosca continua a definire una operazione militare speciale, lanciata contro l’Ucraina nella notte del 24 febbraio. In realtà si tratta di una guerra di aggressione non provocata, ingiustificabile e contraria alle più elementari norme del diritto internazionale”, ha detto Di Maio.

“L’offensiva russa prosegue senza sosta e senza alcun rispetto per le norme di diritto internazionale umanitario”, ha detto il ministro.

Le città assediate e l’operazione militare

“Le truppe russe assediano città come Kharkiv, Mariupol, Kherson, Odessa e Sumy, su tre lati dei confini dell’Ucraina – ha aggiunto Di Maio -. Un’operazione concentrica che converge verso la capitale Kiev, le cui condizioni appaiono ormai disperate. I bombardamenti si sono ormai estesi anche alle città dell’Ucraina occidentale: a Leopoli, dove opera la nostra Ambasciata, e a Ivano Frankivsk. Zone a pochi chilometri dal confine polacco, vale a dire da Ue e Nato”.

La condanna dell’uso delle bombe a grappolo

Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto una ferma condanna sull’uso da parte di Mosca di armi illegali. “Le Nazioni Unite hanno ricevuto rapporti attendibili sull’uso di munizioni a grappolo da parte delle forze russe, anche nelle aree popolate. Condanniamo fermamente l’uso di queste armi odiose, bandite a livello internazionale: colpiscono indiscriminatamente anche la popolazione civile”, ha detto di Maio.

Le sanzioni da parte della comunità internazionale

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni da parte della comunità internazionale, il ministro ha aggiunto: “L’Italia e tutta la comunità euro-atlantica si stanno mostrando più compatte e determinate che mai nel sostegno all’Ucraina, alla sua popolazione e alla sua resistenza verso l’aggressore russo. Stiamo imponendo quei costi pesantissimi che Mosca sapeva avrebbe patito se avesse imboccato questa strada insensata e assurda”.

La richiesta alla Russia di cessazione immediata di ogni attacco

“Non manchiamo occasione per richiamare con la più assoluta fermezza la Russia alla cessazione immediata di ogni attacco – ha aggiunto -, anzitutto quelli che hanno interessato centrali nucleari. Condanniamo con veemenza ogni ulteriore violazione di obblighi internazionali in materia di sicurezza nucleare”.

Tre milioni di cittadini ucraini in fuga dalla loro terra

Per quanto riguarda i cittadini ucraini in fuga il ministro ha precisato che “i profughi fuori dal Paese sono ormai 3 milioni. È un’ondata imponente e repentina e potrebbe raggiungere la cifra impressionante di 5 milioni di rifugiati”.

L’impegno dell’Italia nell’accoglienza dei profughi

“Siamo pronti a contribuire all’impegno internazionale per assistere l’Ucraina e i Paesi limitrofi a fronteggiare il flusso massiccio di profughi. Non faremo mancare il nostro apporto”, ha assicurato Di Maio, ricordando che la Farnesina “ha attivato fin dal primo marzo un tavolo di coordinamento permanente per i profughi in arrivo dall’Ucraina, coinvolgendo tutte le Amministrazioni nazionali competenti, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni”.

I negoziati tra Ucraina e Russia

Sui negoziati Di Maio ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è quello di aiutare le parti negli sforzi a favore di un dialogo, che vede lo stato dei negoziati in una fase estremamente complessa”.

Il ministro degli Esteri ha ricordato che “lo stesso Presidente Zelensky in questi giorni ha lanciato chiari segnali di apertura al dialogo. Spetta adesso a Putin dimostrare che vuole raggiungere un accordo”.

Di Maio ha sottolineato che “la nostra linea d'azione continua a fondarsi su fermezza e disponibilità al dialogo e al negoziato”, ma senza “compromessi su valori e principi fondamentali quali democrazia, libertà e stato di diritto”.

“Non possiamo permetterci di perdere la fiducia nella diplomazia come unica via d’uscita alternativa ad uno scontro militare frontale con la Russia, che porterebbe ad un annientamento reciproco e catastrofico”, ha aggiunto.

Il sostegno della Comunità europea

A proposito della richiesta dell’Ucraina di aderire all’Ue, Di Maio ha precisato: “Consideriamo le aspirazioni di Kiev come assolutamente legittime e meritevoli di essere considerate, sempre in linea ovviamente con gli standard e le procedure definite dal diritto dell’Unione”.

L’aiuto militare all’Ucraina

“Stiamo dimostrando concretamente il sostegno europeo all’Ucraina con l’approvazione di misure di assistenza a valere sullo Strumento Europeo per la Pace per la fornitura a Kiev di equipaggiamenti letali e non letali del valore di 500 milioni di euro”.

“Aiutare chi è vittima di aggressione a difendersi con maggiore efficacia rispetto agli attacchi indiscriminati dell’aggressore non è solo un obbligo morale, ma consente anche di dare possibilità ad un negoziato meno squilibrato tra le parti, che altrimenti si tradurrebbe in una mera capitolazione”, ha aggiunto.

Le ricadute delle sanzioni alla Russia sull’Ue

“L'Unione Europea è pronta ad affrontare l’impatto economico delle sanzioni e siamo aperti a tutte le proposte di nuove misure della Commissione europea. Non cederemo a ricatti sull’energia” da parte della Russia, ha detto Di Maio.

Il ministro ha ricordato che ci siamo “mossi su più fronti per diversificare le nostre fonti, prevenire ulteriori tensioni sui mercati globali dell’energia e rinforzare le collaborazioni con partner strategici nel Mediterraneo e non solo”, anche sul fronte delle “rinnovabili e dell’idrogeno verde”.

Di Maio ha assicurato inoltre che “continueremo a lavorare per salvaguardare famiglie e imprese dall’impatto del caro energia, possibilmente attraverso un tetto ai prezzi di acquisto del gas, per svincolare la bolletta elettrica da questo costo”.

L’omaggio alla giornalista russa del cartello contro la guerra

“Nonostante una sempre più stringente compressione della libertà di stampa”, la dispersione delle manifestazioni pacifiche, il blocco di siti web e social media e gli arresti, “le voci di protesta contro il conflitto si moltiplicano anche in Russia. Emblematico il gesto coraggioso di Marina, la giornalista che ha lanciato il suo "no" alla guerra in diretta tv, consapevole delle conseguenze”, ha detto Di Maio.

L’elogio della giornalista è stato accolto da un applauso in Aula. Quanto accaduto “conferma che questa non è una guerra del popolo russo, al quale l’Italia resta vicina, e che soffre anch’esso per una scelta scellerata”, ha aggiunto.