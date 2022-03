Dl sostegni, la Camera conferma la fiducia chiesta dal Governo con 416 sì

La Camera dei deputati ha confermato la fiducia al governo, sul Decreto legge Sostegni Ter, con 416 voti a favore e 49 contrari. L'Assemblea passa ora all'esame dei 113 ordini del giorno presentati al testo, che però verranno votati domani a partire dalle 9.30. Il via libera definitivo è atteso domani entro le 14. Il Dl - non modificato rispetto al testo licenziato dal Senato - contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid, ed al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il provvedimento ha "assorbito" anche il Dl correttivo sulle cessioni del credito d'imposta dei bonus edilizi. Cosa contiene:

Il Decreto - varato dal Governo a fine Gennaio, in uno scenario che ancora non faceva registrare l'impennata dei costi dell'energia e i contraccolpi sul piano produttivo provocati dall'invasione dell'Ucraina - prevede una prima serie di misure messe in campo per contenere i costi energetici, assieme ad altre, rese necessarie dal perdurare degli effetti economici negativi causati dalla pandemia.

Le nuove scadenze fiscali nel provvedimento

Tra le novità - introdotte dal passaggio al Senato - la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - la rottamazione-ter e saldo e stralcio: i pagamenti delle relative rate possono pertanto essere effettuati:

-Entro il 30 Aprile 2022 (per quelle in scadenza nel 2020)

-Entro il 31 Luglio 2022 (per quelle in scadenza nel 2021)

-Entro il 30 Novembre 2022 (per quelle che sono in scadenza nello stesso anno).

Estinte dunque le "procedure esecutive", eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 Dicembre 2021.

Ansa Superbonus, rifacimento facciate

Il decreto anti-frode bonus 110%

Nel Dl sostegni ter, è entrato inoltre, dopo l'esame di palazzo Madama, anche il decreto per contrastare le frodi innescate dall'erogazione dei bonus fiscali edilizi.

Viene inoltre allentata la stretta sulla cessione dei crediti d'imposta: la norma, permette di effettuare 2 ulteriori cessioni (ma solamente a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati). Più tempo per le comunicazioni alla Agenzia delle entrate

Una proposta di modifica approvata in Commissione concede inoltre, più tempo per trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione riferita ai vari bonus edilizi, sconto in fattura, e cessione del credito: il termine passa dal 7 Aprile al 29 Aprile.

(Ansa/archivio) contatore gas

Sostegni al settore energetico

Nel provvedimento misure per il contenimento dei costi dell'energia:

-Annullamento - per il primo trimestre del 2022 - delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, applicate ad utenze con potenza disponibile "pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media ed alta/altissima tensione, o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico".

-Un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 20%, alle "imprese cosiddette energivore", i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, "abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019".

Credito d'imposta che è pari al 20%, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, questo nel primo trimestre del 2022.

-Compensazione "a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili", dal 1 Febbraio 2022 sino al 31 Dicembre del 2022.

(Modalità attuative demandate all'Arera).



(Ansa) Milano Cortina 2026

Diverse le novità introdotte anche nel settore infrastrutture e mobilità:

-Possibilità di rivedere gli accordi quadro per opere infrastrutturali, al fine di adeguarli agli incrementi dei prezzi dei materiali.

-L'estensione delle procedure semplificate per gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche alle infrastrutture per Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

-Risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

-Misure per rendere meno oneroso il ricorso alla "cassa integrazione nel settore del movimento merci del trasporto aereo". Oltre a diverse misure in favore delle attività economiche chiuse, per il turismo ed il settore del wedding (particolarmente colpito negli anni di pandemia Covid), provvedimenti per il settore della cultura e dello sport (con lo stanziamento di 40 milioni per i lavoratori dello spettacolo).

Gettyimages Palazzo Madama, Senato della Repubblica