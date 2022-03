Dl Ucraina, a Montecitorio via libera al decreto

Primo sì del Parlamento al decreto Ucraina, che prevede, oltre all'invio delle armi e equipaggiamenti, gli aiuti e le misure per l'assistenza ai profughi. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera con 367 voti a favore, 25 contrari e 5 astensioni. I deputati Dall'Osso (Fi), Segneri e Lorenzoni (M5s), e Fratoianni (Leu) sono intervenuti in aula per dichiarare il voto contrario. Fassina (Leu) si è invece astenuto.

Sono 4 i deputati della maggioranza che hanno votato contro il decreto legge Ucraina, su un totale di 25 no registrati in Aula alla Camera. Si tratta di due deputati di Fi e due del M5S, secondo quanto emerge dai tabulati della votazione. I forzisti che hanno votato contro sono stati Matteo Dell'Osso e Veronica Giannone, i M5S son stati Gabriele Lorenzoni ed Enrica Segneri. Nella maggioranza si sono registrate anche cinque astensioni. Si tratta di due deputati M5S (Nicola Grimaldi e Davide Serritella), di Gianfranco Librandi di Iv, di Stefano Fassina di Leu ed il neo arrivato al Pd Erasmo Palazzotto.