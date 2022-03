Domani Joe Biden e Xi Jinping si parleranno per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa

Il presidente degli Stati uniti Joe Biden avrà domani un colloquio con il suo omologo cinese Xi Jinping per parlare anche della guerra russo-ucraina. L'ha reso noto oggi Jen Psaki, portavoce della Casa bianca.

L'appuntamento è "parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati uniti e la Repubblica popolare cinese", si legge nella nota della presidenza americana. "I due leader - continua - discuterrano di come gestire la concorrenza tra i due paesi e della guerra russa contro l'Ucraina, oltre che di altre questioni di reciproca preoccupazione".

Sarà la prima telefonata tra i due leader da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.