Don Matteo 13, il saluto di Terence Hill: "Vogliatevi tutti bene"

Terence Hill lascia quindi la serie che ha segnato record di ascolti, ma non prima di aver salutato pubblico e cast: "Senza il pubblico da casa non ci sarebbe stato Don Matteo , per questo ci tengo a ringraziare tutti: la troupe, i tanti colleghi che hanno lavorato con me in questi anni, in particolare il mio amico Nino Frassica . Dopo la fine del set mi mancavate tutti. Ho ricevuto il vostro amore e lo ricambio. Due, tre mesi dopo aver lasciato pensavo ancora a voi, devo ringraziare Luca Bernabei che mi ha consentito di lavorare nel migliore dei modi. Vogliatevi bene gli uni con gli altri ”.

Ebbene sì, don Matteo lascia la fiction. I fan già lo sapevano, ma tra poco lo vedranno coi loro occhi: ancora quattro puntate e poi arriverà Don Massimo. Come hanno tenuto a precisare produzione e attori, quella di Raoul Bova non è una sostituzione , ma “ un posto in più a tavola ”. “Abbiamo trovato il giusto senso per entrare nella serie”, ha detto Bova durante la conferenza stampa. “Non si tratta di una sostituzione ma di un proseguimento. Terence rimarrà sempre Don Matteo e io non volevo sostituirlo, ma far evolvere una serie che aveva già dato grandi risultati portando ancora più avanti quegli elementi che avevano funzionato”.

“Sono passati più di venti anni - ha ricordato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati - e oltre duecentocinquanta puntate dal primo episodio. La fiction Don Matteo ha raccontato uno spaccato dell'Italia : i problemi degli adolescenti, il loro rapporto con i genitori, il mondo degli adulti in generale, dando sempre una chiave per affrontare frontalmente la vita, ma sempre in modo positivo ed equilibrato”.

La curiosità per la nuova edizione è tutta per don Massimo, ma bisognerà attendere giovedì sera per vedere la prima puntata e quattro episodi per il suo arrivo. “Il mio personaggio ha un carattere forte, ha voglia di sporcarsi le mani e stare tra la gente. È un prete giovane in evoluzione che scopre, attraverso i casi, i valori del perdono e dell’accoglienza", ha svelato Raoul Bova che ha anche aggiunto: "Di don Matteo c'è ne è uno solo, per questo ho voluto incontrare Terence. Mi ha detto: ‘Sarai un prete nuovo, avrai il tuo nome’. Don Massimo ha un passato abbastanza importante, lottava per la giustizia fin da giovane.

Tra le altre novità, c'è anche Emma Valenti, che interpreta la figlia del capitano Anceschi, il personaggio interpretato da Flavio Insinna, al suo ritorno nella serie tv dopo sedici anni. E arriverà anche Giancarlo Magalli, che sarà il Vescovo amico di don Massimo, oltre a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Nino Frassica, che ormai da più di vent’anni veste i panni dell’iconico maresciallo Cecchini, nella conferenza stampa ha dichiarato: “Per un attore interpretare un ruolo per così tanto tempo è la cosa migliore che possa capitare: puoi mettere a fuoco il personaggio, continuando a migliorarlo. Cecchini ormai lo conosco benissimo, in Don Matteo 1 era un maresciallo che avrebbe potuto interpretare anche Ugo Pagliai, era solo un maresciallo che stava in caserma e spifferava tutto al prete, non aveva neanche una famiglia, non aveva un privato. Dopo il successo della prima serie, mi hanno dato una famiglia e dei figli, così che si potesse sviluppare narrativamente anche una dimensione privata. Parallelamente io ho cercato di far assomigliare il personaggio a me, anche se credo di essere soltanto leggermente più intelligente di Cecchini. Meglio di me chi lo fa Cecchini, se Cecchini sono io?”

Ci si aspettano molte novità per la nuove serie, ma anche di ritrovare certezze perché, come ha detto Francesco Nardella, vicedirettore di Rai Fiction: “La cosa che voglio dire è che mi diverto molto lavorare per Don Matteo, perché sono i campi da gioco dell’innovazione. Attraverso il lavoro fatto si vede come il prodotto sia rimasto con la sua identità ma è cambiato tantissimo. E’ un lavoro che con gli scrittori facciamo ogni volta, ovvero fare dei cambiamenti che rendano contemporaneo il prodotto”.

Tra le certezze da ricercare c'è il già citato ritorno di Flavio Insinna che, emozionato, a tale riguardo ha detto: “La mia paura era quella di risultare invecchiato per i codici di questa serie. Per due notti non ho dormito prima di iniziare le riprese. Nino ha un modo di sorridere che ti fa capire che sta andando tutto bene. Non è scontato che tutti ti mettano a proprio agio, dal primo caffè al trucco. C’è un viaggio umano. Grazie per come mi avete accolto. Il filo che lega la serie è l’amicizia. Ringrazio la Rai perché si sono fidati e mi hanno fatto rischiare. Questa serie mi ha fatto un regalo straordinario".

E il pubblico, forse, si aspetta lo stesso.