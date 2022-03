Dopo l'addio al Mondiale, l'altra figuraccia azzurra. La lezione del Giappone non è servita a niente

La sconfitta con la Macedonia del Nord, che ha portato all'eliminazione degli azzurri dai Mondiali di calcio in Qatar, è una figuraccia che precede un'altra immagine negativa del caos lasciato a fine gara dalla nazionale italiana nello spogliatoio. Le foto, eloquenti, hanno spopolato sul web e polverizzato le poche attenuanti spendibili nei confronti della squadra di Roberto Mancini.

Quel disordine di rifiuti che i giornali italiani hanno definito “una discarica”, è uno spogliatoio abbandonato in preda alla disperazione, al malcontento, forse alla fretta di voltare pagina, cui si aggiunge, però, un malcostume. Dallo Stadio Comunale Renzo Barbera a Palermo basta fare un salto nel passato, e tornare ai Mondiali in Russia 2018, per ammirare una lezione di civiltà.

Fece il giro del mondo la foto dello spogliatoio lindo e pinto lasciato dalla nazionale giapponese subito dopo l'eliminazione agli ottavi di finale. Anche quei giocatori “avevano sognato” l'impossibile e dopo il 2 a zero non pensavano di perdere la partita con il Belgio incassando tre reti. L'esperienza fece la differenza e, nonostante il rammarico, quando fu il momento di andare via pulirono lo spogliatoio lasciandolo, forse, meglio di come lo avevano trovato.