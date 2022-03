Dopo lo schiaffo sul palco, Will Smith chiede scusa a Chris Rock con un post su Instagram

Sono arrivate via Instagram le scuse di Will Smith a Chris Rock, dopo il clamoroso litigio andato in scena sul palco del Dolby Theatre la scorsa notte, nel corso della 94esima edizione dei premi Oscar. “La violenza in ogni sua forma è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento durante l’ultima notte degli Academy Awards è stato inaccettabile e inescusabile” ha scritto l’attore sul suo profilo Instagram. “Scherzi a mie spese fanno parte del lavoro – ha continuato – ma uno scherzo sullo stato di salute di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”.

Una battuta sull’alopecia della moglie

All’origine dell’alterco, infatti, c’è una “battuta” (che l’attore statunitense ha trovato di cattivo gusto) su un problema di salute da cui è affetta la moglie Jada, presente accanto a lui in platea. La donna soffre di alopecia e Chris Rock le aveva appena chiesto se il suo prossimo film sarebbe stato Soldato Jane, in cui Demi Moore aveva recitato con i capelli rasati. Jada Smith ha reagito alzando gli occhi al cielo e probabilmente è stato proprio questo gesto di stizza ad aver spinto il marito ad alzarsi e ad andare a colpire lo showman. Il comico, che stava intrattenendo il pubblico tra una premiazione e l’altra, ha ricevuto un sonoro schiaffo in pieno volto. Subito dopo, Smith è tornato al suo posto e ha urlato a Chris Rock di “tenere il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Candidato nella categoria miglior attore protagonista, Will Smith è poi risultato vincitore della celebre statuetta.

“Voglio chiederti pubblicamente scusa, Chris”

Polemiche, sospetti sul fatto che la scena fosse stata abilmente orchestrata, commenti di curiosi e addetti ai lavori hanno reso a suo modo unica la 94ma edizione degli Academy Awards. Ora, a ventiquattr’ore dal clamoroso litigio, arrivano le scuse del neo-premio Oscar: “Voglio chiederti pubblicamente scusa, Chris. Ho esagerato e ho sbagliato. Mi sono sentito in imbarazzo e le mie azioni non appartengono all’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza” ha scritto il celebre “principe di Bel Air” nel suo post di scuse. “Vorrei inoltre scusarmi con l’Academy – ha aggiunto ancora –, con i produttori dello show, tutti i presenti e a coloro che hanno assistito in tutto il mondo. Voglio chiedere scusa alla famiglia Williams e alla famiglia del mio King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che sarebbe stato, altrimenti, un viaggio meraviglioso per tutti noi”. L’attore statunitense chiude poi il suo messaggio definendosi un “work in progress”. Dopo quel gesto di violenza, l’Academy non aveva tardato a condannarlo, mentre Chris Rock non si era espresso sull’intenzione di denunciare il neo-premio Oscar.