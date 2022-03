Dopo McDonald's e Coca Cola, anche i colossi della birra e Sony sospendono le vendite in Russia

Ha fatto il giro del mondo la notizia della chiusura temporanea di 850 ristoranti McDonald's in Russia, nonostante la catena di fast-food abbia garantito lo stipendio ai suoi 62 mila dipendenti. Una presa di posizione contro l'invasione dell'Ucraina alla quale si erano unite, fermando le vendite, anche Starbucks e multinazionali di peso come Coca Cola, Pepsi, Samsung, Paypal, Zara, Microsoft, Lamborghini. A due settimane dai combattimenti l'attesa di un possibile assalto alle grandi città ucraine, accerchiate dalle truppe di Mosca, e le avanzate militari sostenute dall'aviazione, lasciano tracce degli orrori del conflitto. In questo stallo, tra pesanti sanzioni e il rischio default, le proteste economiche e commerciali nelle città russe, nell'ottica di una strategia di guerra, non potranno essere ignorate a lungo.

Getty Images Due ragazze russe bevono una birra a Mosca

Questa volta ad annunciare la sospensione delle vendite sono state Heineken e Carlsberg, due colossi mondiali della birra. In particolare Carlsberg cesserà anche le campagne pubblicitarie attive in Russia e devolverà i profitti raccolti sul mercato russo. Sarà garantito, invece, il lavoro per gli 8.400 dipendenti attivi negli otto birrifici Baltika Brewer, con sede a San Pietroburgo, marchio Carlsberg, che “continueranno ad operare in Russia come un'azienda separata”.

Getty Images Un mezzo della Caterpillar

Dalla birra ai colossi dell'equipaggiamento pesante anche le statunitensi Caterpillar e l'azienda di macchine agricole Deere & Company hanno maturato la decisione di interrompere qualsiasi rapporto con i rispettivi partner russi. Il titolo Caterpillar ha perso qualcosa in borsa rispetto a McDonald's (+1,12%), Starbucks (+3,34%), Coca-Cola (+1%) e PepsiCo (+0,6) che invece hanno chiuso in positivo. Oltre a fermare le vendite della tanto richiesta PlayStation, la giapponese Sony ha deciso di donare 2 milioni di dollari all'Unhcr e a Save the Children a sostegno delle vittime della guerra.

Getty Images Una campagna pubblicitaria della Sony