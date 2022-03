Doveva partecipare alla maratona di Roma, è giallo sulla scomparsa di un atleta etiope

Sembra sparito nel nulla. Di lui, da quasi 72 ore, nessuna traccia. E' giallo a Roma per la scomparsa di Belayneh Shimeles Solomon, ragazzo etiope di 26 anni, che si trovava nella Capitale per partecipare alla maratona che si è tenuta lo scorso weekend.

L'atleta, ritenuto uno dei runner più quotati (che in passato ha gareggiato anche in Spagna e Svezia), non si è presentato al nastro di partenza. Amici e organizzatori hanno pensato ad una rinuncia dell'ultimo momento. Ma quando - domenica pomeriggio - non si è presentato in aeroporto per tornare a casa, insieme agli altri atleti suoi connazionali, proprio uno dei promotori dell'iniziativa sportiva capitolina, si è recato presso il commissariato Viminale ed ha sporto denuncia di scomparsa.

Dai primi accertamenti fatti dalla polizia, che sta investigando sul caso, risulta che Solomon è stato visto per l'ultima volta sabato, nel pomeriggio all'Eur, quando sono stati presentati ai media tutti i partecipanti alla competizione e la sera in albergo dove ha cenato. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Nella sua stanza sono rimasti i vestiti, i bagagli e le chiavi dell'hotel. A mancare solo il passaporto e il cellulare, che ha squillato a vuoto. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella dell'allontanamento volontario.