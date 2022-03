Draghi: "Napoli e il Mezzogiorno siano un motore del Paese"

Un contributo complessivo a fondo perduto di 1,231 miliardi erogato per tranche annuali fino al 2042. Lo prevede il Patto per Napoli, accordo tra lo Stato e il Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, firmato oggi al Maschio Angioino, dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'erogazione della quota, spiega il Comune, avverrà entro il 31 marzo di ogni anno. Nei primi cinque anni (2022-2026) saranno assegnati 486 milioni, ovvero il 40% del contributo complessivo.

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del presidente del Consiglio nell'antica sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. Il premier, in compagnia del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi e del presidente del consiglio comunale, Enza Amato, ha attraversato la sala per prendere poi posto tra i banchi. In sala tutti i consiglieri comunali oltre ad autorità civili ed ecclesiastiche. Con il premier anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

"I Comuni sono al centro della prospettiva di sviluppo che abbiamo per l'Italia, il governo vuole metterli in condizione di poter programmare con maggiore serenità la crescita delle loro comunità. Il Patto per Napoli coincide con il programma di investimenti più significativo nella storia recente del Mezzogiorno" ha detto il premier Mario Draghi. "L'obiettivo del piano è colmare i divari territoriali, ormai insopportabili. Il reddito pro capite del Mezzogiorno è infatti poco più della metà di quello del Centro-Nord e il tasso di disoccupazione è più del doppio" ha sottolineato il premier. "Dobbiamo ammettere l'esistenza di una 'questione meridionale', ma dobbiamo allo stesso tempo evitare che si riduca a sterili rivendicazioni. Dobbiamo affrontarla con urgenza, determinazione, unità. Perché l'Italia tutta ha bisogno che Napoli e il Mezzogiorno siano un motore del Paese".

"Con il Patto per Napoli destiniamo al Comune di Napoli un miliardo e 231 milioni di euro in vent'anni" ha precisato Draghi. "Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiegato dal sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi", ha aggiunto.

Tra gli investimenti previsti Draghi indica quelli sul trasporto pubblico locale, "per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell'aria. Solo il 10% dei cittadini meridionali usa il trasporto pubblico locale". "A Napoli, investiamo sulla metropolitana, sulla rete tranviaria, sugli autobus. Sperimentiamo una nuova concezione di mobilità urbana, basata sulla sostenibilità e sulle tecnologie digitali".

Sul rischio di sprechi e cattiva gestione dei finanziamenti il premier ammonisce: "I finanziamenti pubblici sono una condizione necessaria, non sufficiente, per il rilancio del Sud. Il PNRR richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026. Non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati, come purtroppo è accaduto in passato ad altri, a molti, fondi europei". Il premier ha quindi ringraziato "la Guardia di Finanza, la magistratura e in particolare la Corte dei Conti per il lavoro che svolgono e continueranno a svolgere per il contrasto alle frodi. Spendere bene e con onestà è un obbligo che abbiamo verso l'Europa, ma soprattutto verso i nostri cittadini", ha detto, dopo aver ribadito che "il governo non intende tollerare infiltrazioni mafiose nella gestione dei soldi del PNRR".

"Il PNRR è un'opportunità storica per affrontare molti dei problemi rimasti irrisolti nel Paese. E di farlo a partire dalle richieste delle comunità, con soluzioni e proposte condivise. Troppo spesso nella storia d'Italia, i cittadini hanno sentito le istituzioni lontane e hanno percepito i progetti di sviluppo - soprattutto quelli più imponenti - come imposti dall'alto. Con il PNRR, riduciamo la distanza tra istituzioni e cittadini, e costruiamo insieme il futuro che vogliamo per la nostra collettività. Per farlo, serve entusiasmo, ingegno, immaginazione" ha ricordato Draghi.

"La firma del Patto per Napoli rappresenta un momento fondamentale per il rilancio dell'azione amministrativa e la costruzione di un futuro migliore per la nostra città" ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante il suo intervento. "La situazione attuale si riassume in un quadro desolante - dice Manfredi -. Condizioni di bilancio drammatiche con il più alto debito pro-capite di Italia ed un elevato squilibrio nelle partite correnti. Un forte deficit della capacità amministrativa con personale esiguo e con alta età media, grandi carenze nei processi di digitalizzazione, grande debolezza nella capacità di acquisizione e di spesa dei fondi esterni". Il primo cittadino aggiunge: “La conseguenza di tutto ciò si riverbera in una modestissima capacità di riscossione e nella mancanza di risorse per la manutenzione della città e la gestione dei servizi essenziali. Questa crisi strutturale, in un quadro esterno difficile aggravato dalla pandemia, ha determinato un progressivo impoverimento della città con un aumento della povertà assoluta ed una drammatica diaspora dei giovani che lasciano”. Poi l'invito a una responsabilità comune. "Adesso tocca a noi dimostrare che siamo all'altezza della sfida, come istituzione e come cittadini con la consapevolezza di non essere più soli e con la certezza di riprenderci il posto che meritiamo".

La seconda tappa della visita del premier è la Basilica Santa Maria della Sanità e l'incontro con un gruppo di profughi ucraini che sono stati ospitati dai volontari della Fondazione San Gennaro. Successivamente Draghi visiterà le catacombe di 'San Gaudioso', gestite dalla Cooperativa sociale La Paranza, sempre nel Rione Sanità, nel cuore del centro antico di Napoli. Ad attendere il presidente del Consiglio, un massiccio schieramento di forze dell'ordine e un centinaio di disoccupati che hanno manifestato, pacificamente, con striscioni e cartelli, in piazza Municipio.