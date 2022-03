Draghi a Versailles per il vertice Ue: agenda modificata dalla crisi ucraina

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani parteciperà a Versailles (Parigi) al vertice informale dei capi di stato e di governo dei 27 paesi dell'Unione europea.

L'agenda prevista dal presidente Emmanuel Macron (la Francia ospita la riunione in quanto presidente di turno dell'Ue) è stata modificata dall'attualità della guerra in Ucraina. Macron aveva voluto questo vertice per definire un "modello europeo di crescita e di investimento per il 2030", in grado di garantire "la capacità dell'Ue di avere influenza sul mondo di domani". Il tema, che resta centrale, viene riconsiderato alla luce del conflitto.

In particolare, fin da stasera i 27 affronteranno la questione della candidatura all'adesione all'Ue presentata dall'Ucraina, ma anche da Georgia e Moldavia, un tema sul quale ci sono diverse sfumature nelle posizioni dei membri Ue.

Temi dominanti del vertice saranno la difesa e l'energia, con i 27 che dovrebbero impegnarsi ad "aumentare risolutamente gli investimenti nella difesa e nelle tecnologie innovanti", secondo un progetto di bozza conclusiva che circola da ieri.

Questi i dettagli del programma:

Oggi alle 17.10 è previsto l'arrivo al Castello di Versailles, alle 17.20 la "foto di famiglia"; alle 17.30 la sessione plenaria dedicata alla diagnosi del "nuovo perimetro di sicurezza e alle risposte da fornire in termini di difesa ed energia". Alle 20.45 è fissata la cena informale dei leader dedicata alla situazione in Ucraina e alle questioni internazionali ad essa relative.

Domani, l'arrivo al Castello di Versailles è fissato alle 9.40, alle 10 ci sarà la sessione plenaria seguita da pranzo di lavoro dedicato a: investimenti pubblici e privati e azioni regolamentari e normative necessarie per ridurre le nostre dipendenze strategiche; e discussione macroeconomica sul "policy mix" volto a soddisfare le nuove esigenze di investimento e l'equilibrio tra investimenti pubblici e privati. Alle 16 il premier prenderà parte alla cerimonia della giornata europea del ricordo delle vittime del terrorismo.

Il programma è stato divulgato da Palazzo Chigi.