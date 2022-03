Draghi: "Dal 31/03 fine dell'emergenza Covid, grazie agli italiani per l'altruismo e la pazienza"

Poi è la volta dei ringraziamenti. E l’elenco è lungo: “Devo ringraziare tante persone, anzitutto i professori Franco Locatelli e Silvio Brusaferro . Ringrazio tutti i membri , anche quelli passati, del Cts” chiarisce Draghi. Il presidente del Consiglio si rivolge poi al ministro della Salute , che gli siede accanto in sala stampa: “Voglio ringraziare Roberto Speranza, che ha affrontato tutte le fasi della pandemia; per lui provo gratitudine personale, anche a nome del governo”.

Quelli approvati oggi “sono provvedimenti importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni ”. A conclusione del Consiglio dei ministri, che ha adottato il decreto-legge “Riaperture” , il presidente del Consiglio Mario Draghi si concede un momento di soddisfazione, per il lavoro svolto dal governo negli ultimi mesi, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, che “ha dato un aiuto fondamentale per prendere delle decisioni molto difficili”, dice il premier, specificando che a volte il Cts ha “offerto anche un supporto psicologico”.

Grazie al governo precedente

Continuando i ringraziamenti, Mario Draghi si rivolge al governo precedente (il Conte II), “che si è trovato ad assumere decisioni in una condizione di estrema difficoltà” (lo scoppio della pandemia, il lockdown, l’avvio della campagna vaccinale, ndr). Ma il grazie del premier si estende “a tutti gli italiani, per l’altruismo e la pazienza. Siamo sempre percepiti all’estero come un popolo che non ha senso civico. Bè, non è vero: sono state raggiunte punte altissime di vaccinazione” aggiunge il presidente del Consiglio, passando al capitolo vaccini.

“I vaccini hanno evitato 80 mila morti in più nel 2021”

“Un dato importantissimo sulle vaccinazioni è che, grazie a vaccini, sono stati evitati quasi 80 mila decessi in più in Italia nel solo 2021” chiarisce Draghi, che poi precisa: “Le decisioni sono state prese sulla base della scienza e tanta gente non è morta grazie ai vaccini”. Lo scenario a cui guarda il governo, conclude poi il premier, è quello di un “graduale superamento del Green pass. Che è stato un grande successo e ci ha permesso di far riprendere l’economia”. L’obiettivo dell’esecutivo, chiosa Draghi, “era il ritorno alla normalità, a riconquistare la nostra socialità e credo che i provvedimenti approvati oggi riconoscano che questo è uno stato a cui siamo arrivati”.

Nel passare la parola al ministro Speranza, infine, Draghi ricorda (ça va sans dire) che “osserviamo con attenzione l’andamento della curva epidemica”.