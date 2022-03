Draghi sente Biden, Macron, Scholz e Johnson: "Unità di azione"

“Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Boris Johnson, in preparazione del vertice Nato di giovedì prossimo e della partecipazione del presidente Biden al prossimo Consiglio europeo. I leader hanno riaffermato l’importanza della unità di intenti e di azione dimostrata di fronte alla guerra in Ucraina e alle sue ripercussioni. Di fronte alla grave emergenza umanitaria i leader si sono impegnati a coordinare gli sforzi per aiutare la popolazione ucraina in fuga dal conflitto o bloccata in patria”. È quanto riferisce un comunicato stampa di Palazzo Chigi, che nelle ore precedenti aveva fatto sapere che il presidente del Consiglio si sarebbe collegato direttamente da Palmanova, dove è andato oggi in visita all'hub della Protezione civile per smistare gli aiuti destinati all'Ucraina. Secondo quanto riportato dalla Casa bianca, il colloquio è durato un'ora, dalle 11.14 alle 12.12 (ora di Washington).