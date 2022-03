Due comici russi rivendicano lo scherzo telefonico al ministro della Difesa britannico

Dietro a tutte queste “strane conversazioni” e, ad altre ancora, c'era il duo comico russo composto da Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov , in arte Vovan e Lexus , specializzati in scherzi telefonici. Di uno fu vittima anche il compianto David Sassoli, recentemente scomparso, cui fecero credere di parlare con la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaja e con il presidente lituano Gitanas Nauseda.

Finì sui giornali anche un'altra conversazione, seppure di diverso tenore. Il premier canadese Justin Trudeau ascoltò con attenzione al telefono i consigli di Greta Thunberg , la giovane attivista per il clima svedese, tra cui quello di far uscire il Canada dalla Nato al più presto.

Una fonte della difesa ha dichiarato: “È spazzatura, una clip falsificata. Quello che non si sente è che il ministro afferma che il Regno Unito non può avere nulla a che fare con le presunte ambizioni nucleari ucraine, perché il Regno Unito è impegnato nel trattato di non proliferazione nucleare”.

In molti però si chiedono come hanno fatto i due comici ad arrivare al titolare della Difesa britannica così facilmente in un momento di massima tensione internazionale per la guerra in Ucraina. Sull'episodio è stata avviata un'indagine mentre è in corso il rafforzamento delle procedure di sicurezza.