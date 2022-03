E' stato ritrovato il relitto dell'Endurance, la nave del Capitano coraggioso cantato da Battiato

Il relitto è stato individuato e filmato sul fondo del mare Weddell , a Est dell'Antartide, a oltre 3 chilometri di profondità nelle acque più fredde del pianeta: è in buone condizioni - si vede chiaramente il nome Endurance a poppa - e in posizione verticale. Lo storico ritrovamento è stato annunciato dalla spedizione Endurance22 che ha mostrato anche le prime immagini.

La spedizione era stata preceduta da quelle del norvegese Roald Amundsen, che nel 1911 fu il primo a raggiungere il polo, e di Robert Falcon Scott, che però morì dopo esserci arrivato. Shackleton non riuscì ad arrivare al Polo, ma riuscì a salvare tutto il suo equipaggio, diventando un eroe in patria .

L'esploratore Shackleton partì con un equipaggio di 27 persone dall'Inghilterra nel 1914, per attraversare l'Antartide per primo, in piena età eroica dell' esplorazione del Polo Sud .

Costruita per conto di armatori norvegesi che la volevano destinare a nave da crociera nel Mar Glaciale Artico, per problemi economici venne venduta due anni dopo il varo, nel 1914, sottocosto, all'esploratore britannico Shackleton, per l'importo di 11.600 sterline.

Varata in Norvegia il 17 dicembre 1912 dai cantieri navali Framnaes Schipyard con il nome di Polaris, la nave era dotato di 3 alberi e di un motore a singola elica che consentiva una velocità media di 10 nodi (circa 19 km/h), progettato per le esplorazioni artiche.

L'esploratore si rese subito conto che quel luogo inospitale era fuori dalle rotte delle navi e decise di partire per cercare aiuto. Navigò per 1290 km verso la vicina isola della Georgia del Sud con una manciata di uomini, mentre il resto dell'equipaggio restò a Elephant Island, cacciando foche e riparandosi in tende di fortuna. Dopo quattro mesi furono tutti recuperati da una nave giunta in loro soccorso.

Elephant Island al largo della costa dell’Antartide è diventata famosa per aver ospitato i membri della spedizione Endurance per quattro mesi nel 1916. Shackleton e i suoi uomini arrivarono sull’Isola dopo che la loro nave era stata distrutta dal ghiaccio marino.

La rotta della spedizione e la nave Aurora

Questa mappa mostra la rotta della spedizione trans-antartica guidata da Ernest Shackleton nel 1914-1915.

In rosso: il viaggio dell'Endurance. In giallo: la deriva dell'Endurance bloccata dai ghiacci. In verde: il percorso, a piedi e in scialuppa, degli uomini di Shackleton dopo il naufragio della nave sino all'isola Elephant. In blu: il viaggio della James Caird sino alla Georgia del Sud. Turchese: il percorso originale della spedizione trans-antartica.

In basso la rotta dell'Aurora, seconda nave della spedizione Endurance che aveva come obiettivo l'installazione di alcuni rifugi con provviste nella barriera di Ross ad uso degli uomini di Shackleton in arrivo dall'altro lato del continente.

In arancio : il viaggio dell'Aurora. In rosa: l'Aurora rompe gli ormeggi e va alla deriva lasciando 10 uomini in Antartide. In marrone : percorso per l'installazione dei depositi di provviste.

Dopo essere stata rallentata dalla spessa banchisa la nave raggiunse il canale McMurdo nel gennaio 1915. Dopo aver scaricato uomini e materiali, raggiunse Discovery Bay il 12 gennaio 1915 in cerca di un ancoraggio sicuro e di un luogo dove continuare lo scarico delle provviste. Nel maggio l'Aurora venne spinta al largo dai forti venti. Intrappolata dal ghiaccio non riuscì a tornare in Antartide per aiutare gli uomini rimasti nel continente. Si liberò nel febbraio 1916, ma a causa dei danni riportati, si diresse in Nuova Zelanda per essere riparata.

Dopo aver salvato gli uomini del gruppo del mare di Weddell, Ernest Shackleton arrivò in Nuova Zelanda nel dicembre 1916 e salpò a bordo dell'Aurora per prestare soccorso all'equipaggio di 10 uomini rimasto in Antartide, recuperando i sette sopravvissuti.