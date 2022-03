E' ufficiale: Facebook e Instagram vietati in Russia per "attività estremistica"

La Russia ha ufficialmente vietato Facebook e Instagram nel Paese per il loro coinvolgimento in 'attività estremistiche'. Lo conferma una sentenza di un tribunale di Mosca, accogliendo la mozione presentata dall'ufficio del procuratore generale, secondo quanto riportato dai media russi.

I social network erano stati bloccato il 14 marzo a causa della decisione della casamadre Meta di non inibire i contenuti contro i militari russi. Successivamente, l'ufficio del procuratore generale di Mosca ha chiesto a Roskomnadzor, l'agenzia responsabile per le comunicazioni, di bloccare le chat, mentre WhatsApp, sempre di proprietà di Meta Platforms di Mark Zuckerberg, non è stata invece sanzionata e continua a funzionare in Russia.