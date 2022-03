Effetto sanzioni: in Russia spariscono sconti, offerte e promozioni

Dopo le sanzioni in Russia, i distributori aboliscono sconti, offerte e promozioni, che erano diventati per i cittadini una norma di vita quotidiana. Per i consumatori rappresentavano stabilità.

Nel 2021 metà delle merci acquistate sia quantità sia in espressione monetaria erano in offerta, sconti, promozioni.

Intere categorie dei consumatori si erano così abituati all’acquisto dei prodotti in offerta che non conoscevano il prezzo reale dei prodotti.

Ora invece li attende un’amara sorpresa. Con le sanzioni imposte alla Russia in seguito alla guerra in Ucraina, non è più conveniente applicare gli sconti sia per i produttori sia per le reti di distribuzione.

Non solo le compagnie transnazionali che riducono gli investimenti in Russia, ma anche i produttori nazionali russi stanno abolendo sconti, offerte e promozioni. Questi ultimi non hanno motivazioni politiche: aumentano semplicemente il costo delle materie prime, degli imballaggi, della logistica ed altri costi aggiuntivi.