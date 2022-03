Elezioni in Colombia: vince la coalizione di sinistra, Francia Márquez la rivelazione del voto

In Colombia, chiamata ieri al voto delle elezioni politiche e delle primarie presidenziali, la coalizione di sinistra Pacto Histórico del senatore Gustavo Petro è emersa come la principale forza politica del Paese.

Nel Parlamento il partito divide la leadership con i partiti tradizionali Liberale e Conservatore.

Ieri 39 milioni di elettori sono stati erano chiamati alle urne per rinnovare per 4 anni il mandato dei 296 membri del Senato e della Camera bassa. Il Parlamento uscente è dominato dalle forze di destra che stanno perdendo terreno, anche come conseguenza di un crescente malcontento popolare per il loro coinvolgimento in un vasto sistema di corruzione su scala regionale e nazionale.

Dopo aver appreso il risultato delle primarie Petro, che ha un passaporto italiano ed è favorito dai sondaggi per le presidenziali, ha dichiarato di “essere vicino ad una vittoria al primo turno”.

Nelle primarie presidenziali Petro è risultato il candidato più votato (con quasi 4,5 milioni di voti).