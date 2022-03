Elon Musk sfida Putin a un corpo a corpo. Mosca: "Giovane diavolo". Kiev: "Spedisci lo Zar su Giove"

Il conflitto in Ucraina non ferma l'ironia di protagonisti ed eccentrici della scena mondiale. L' ultima trovata pubblica di Elon Musk , patron di Tesla e SpaceX, è la proposta di combattere con Vladimir Putin a mani nude , corpo a corpo, con in palio l'Ucraina. Una “minaccia” bizzarra, quanto inattuabile, che ha fatto breccia arrivando sia a Mosca sia a Kiev. A rispondere alla strampalata offerta, divulgata sia in inglese sia in cirillico, sono stati Dmitry Rogozin, direttore generale di Roscosmos, e Mykhailo Fedorov, vicepremier dell'Ucraina.

Anche se così distanti, da una parte l'imprenditore statunitense nonché l'uomo più ricco al mondo, e dall'altra il presidente russo, tra i leader più forti sulla scena politica globale, i due condividono la passione per le arti marziali e la conquista dello Spazio. Quest'ultimo è motivo di frizione tra Usa e Russia e proprio in questi giorni si fa insistente la richiesta russa di revocare le sanzioni perché metterebbero a rischio "la sussistenza della Stazione Spaziale Internazionale (Iss)". Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, non ha escluso "la possibile caduta" del laboratorio internazionale ricordando il lavoro svolto dalle Soyuz.

È lo stesso numero uno del programma spaziale russo a essersi sbilanciato, ma non troppo, nel rispondere a Elon Musk, avversario indiscusso capace con le sue navicelle private, con equipaggiamento, di riportare gli Usa nello Spazio dopo la fine del programma Space Shuttle. E lo ha fatto citando i versi del poeta russo Aleksandr Sergeevič Puškin: “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo”.