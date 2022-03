Empoli: giovane trovato morto dentro il camion della raccolta differenziata

Il cadavere di un giovane è stato trovato all’interno del camion della raccolta differenziata.

A scoprirlo un addetto allo smistamento della carta di un’azienda cartiera di Empoli, in via di Molin Nuovo. Intorno alle 10.30 l’operaio che stava svuotando il container con una gru a braccio meccanico dotato di pinza, ha rinvenuto il cadavere del giovane, probabilmente straniero, non ancora identificato.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli stanno indagando sull’accaduto.